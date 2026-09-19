Roma-Inter non è soltanto una sfida al vertice della Serie A di oggi, ma anche un confronto dal valore complessivo di 1,429 miliardi di euro. Secondo le stime aggiornate a settembre da Football Benchmark, riportate da La Gazzetta dello Sport, la rosa dell’Inter vale 829 milioni, mentre quella della Roma raggiunge i 600 milioni.

Il divario tra i due club è quindi del 38% sul valore delle rose, decisamente più contenuto rispetto alla differenza tra le rispettive aziende nel loro complesso. Le valutazioni di Football Benchmark tengono conto di diversi fattori, tra cui età, ruolo, durata del contratto, rendimento, prestazioni con la nazionale e potenziale commerciale dei giocatori.

Roma, crescita record

Il valore della rosa giallorossa ha registrato una forte crescita negli ultimi due anni: dai 372 milioni del 2024 è salita a 434 milioni nel 2025, fino agli attuali 600 milioni. Un incremento legato sia al lavoro di Gasperini nella valorizzazione dei giocatori sia agli investimenti della proprietà sul mercato.

Tra i giocatori con la valutazione più alta spiccano Koné (64 milioni), Malen (58), Wesley (52), Rodrigo Mora (51) e Castro (44). Valutato 40 milioni anche il giovane prodotto del vivaio Niccolò Pisilli. Più bassa, invece, la quotazione di Dybala, fissata a 7 milioni anche per età e situazione contrattuale.

Inter verso quota un miliardo

La crescita nerazzurra è stata più costante: dai 610 milioni del 2022 si è arrivati ai 829 milioni attuali, contro i 698 milioni della stagione precedente. Tra i principali asset figurano Lautaro Martinez (88 milioni), Pio Esposito (65), Bastoni (66), Barella (59) e Dimarco (51).

In particolare, l'esplosione di Pio Esposito a soli 21 anni ha fatto rapidamente crescere la sua valutazione. L'obiettivo indicato nel progetto di lungo periodo della proprietà è portare il valore complessivo della rosa dell'Inter verso quota un miliardo di euro.