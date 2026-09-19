La scomparsa di Sandro Mazzola ha suscitato grande commozione nel mondo dell’Inter e del calcio italiano. Tra i messaggi più toccanti c’è quello di Javier Zanetti, storico capitano nerazzurro, che ha voluto ricordare Mazzola con parole di profonda gratitudine e affetto.

"Sei stato e resterai per sempre una leggenda. Un signore, un riferimento, un fuoriclasse in campo e nella vita. Un simbolo dell’Inter e del calcio italiano nel mondo, da generazioni e per sempre", ha scritto sui social Zanetti.

Nel suo messaggio, l’ex capitano argentino ha ricordato anche il legame personale con Mazzola e il ruolo che ebbe nel suo percorso verso Milano e l’Inter. "Ti devo tanto, Sandro. Sei stato tra le figure più importanti per me, quando da ragazzino in Argentina sognavo l’Inter: sei stato tra chi mi ha portato a Milano, un regalo di cui non smetterò mai di esserti grato. Riposa in pace, Sandro".