La sconfitta dell'Inter contro il Milan non è stata l'unica per quanto riguarda i derby di questo weekend che si sta per concludere. Anche nella categoria U17 è arrivato un ko per i giovani calciatori nerazzurri (2-3, ndr). I rossoneri la sbloccano con Esposti poco prima della mezz'ora. L'Inter reagisce poco dopo con De Nicola, che pareggia i conti. Ma il Diavolo trova il 2-1 con Marasco e l'Inter va al riposo in svantaggio. Kateete firma il 3-1 e Bernabé trova il 3-2 al minuto 86, ma non basta. Nerazzurri sconfitti.