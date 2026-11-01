Intervistato da Tutto Mercato Web, l'agente Giocondo Martorelli prova a dare la sua chiave di lettura degli errori commessi ieri dall'Inter nella sconfitta contro il Milan: "Cristian Chivu questa volta l’ha messa sul piatto d’argento sbagliando l’approccio iniziale. Giocare con una sola punta ha messo in mostra tutti gli squilibri tattici. A volte può andare bene ma non sempre puoi rimediare agli errori. Non è stata proprio serata per Chivu. Faccio invece i complimenti a Marcus Thuram perché ha dato, come sempre, il massimo". 

Sezione: News / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 15:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.