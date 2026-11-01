Arrivato ai microfoni di DAZN, il tecnico del Como Cesc Fabregas analizza la vittoria contro il Venezia, che vale ai lariani un importante avvicinamento all'Inter in vista della grande sfida di domenica sera a San Siro. E proprio pensando all'incontro con la squadra di Cristian Chivu, il mister iberico rimarca come il calendario regali al suo gruppo delle ore di riposo in più considerando il fatto che le prossime trasferte saranno più comode: "Sembra più facile, ma niente nel calcio è facile. Questa vittoria ha un valore incredibile, poi meno minuti di viaggio riusciamo a fare e meglio è. Abbiamo giocato tanto fuori casa anche per via dei lavori allo stadio, abbiamo fatto tante trasferte e per questo do molto valore a quanto fatto".

Intervistato da Sky Sport, Fabregas parla della prossima avversaria in campionato: "Ho visto il derby da amante del calcio, è il miglior derby che si possa vedere nel mondo del calcio. Ho visto un grande Milan anche se l'Inter poteva fare il 2-2 vista la parata di Mike Maignan. È stata una partita molto bella e interessante, però io non sto pensando all'Inter: prima abbiamo una partita troppo importante col Lens, poi inizieremo a pensare all'Inter. Arrivano tante partite e dobbiamo recuperare bene per gestire bene a Lens e poi fare un ultimo push contro la squadra più forte d'Italia. Stiamo vincendo ma siamo pochi".