In vista delle prossime elezioni a nuovo Presidente della FIGC, i due candidati, il presidente uscente e attuale commissario Giovanni Malagò e lo sfidante Adriano Galliani, stanno facendo la conta dell'appoggio dei vari club di Serie A in vista della data che stabilirà chi sarà il nuovo numero uno del calcio italiano.

Tre club ancora in bilico

Nelle ultime ore si erano rincorse le indiscrezioni secondo cui Malagò avrebbe già raggiunto il quorum necessario, assicurandosi il sostegno di undici società. Uno scenario che, tuttavia, non sembra ancora del tutto definito. Cagliari, Sassuolo e Venezia hanno infatti deciso, almeno per il momento, di restare fuori dalla contesa. Attraverso una nota congiunta pubblicata sui rispettivi siti ufficiali, i tre club hanno chiarito di non aver ancora sciolto le riserve sul candidato da sostenere, ribadendo inoltre che dirimente per la loro preferenza saranno le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle.

La nota dei tre club

Questo il comunicato comparso sul sito di Cagliari, Sassuolo e Venezia: "Cagliari Calcio, U.S. Sassuolo Calcio e Venezia FC condividono l’importanza di un confronto sui programmi e sulle prospettive del calcio italiano in vista della prossima elezione del Presidente della FIGC. I tre Club non hanno al momento espresso il proprio sostegno ad alcuna candidatura e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento. Nel confermare la stima per Adriano Galliani e Giovanni Malagò, figure di riconosciuta autorevolezza ed esperienza, i Club ritengono centrale conoscere le priorità dei rispettivi programmi, le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle. Con questo spirito, esprimono la propria disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo con entrambi, nell’interesse dell’intero movimento calcistico italiano".