La sconfitta nel derby contro il Milan interrompe la corsa dell'Inter di Cristian Chivu, che mantiene momentaneamente il primato in classifica ma rischia il sorpasso della Lazio, impegnata contro il Cagliari. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex portiere nerazzurro Walter Zenga ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando soprattutto la differenza di atteggiamento tra le due formazioni. "Il Milan ha vinto con merito. L'Inter dà l'immagine di una squadra magari non presuntuosa, ma che non è riuscita a stare sul livello della rabbia del Milan", ha dichiarato l'ex estremo difensore. Zenga ha poi espresso un giudizio severo sulla partita dei nerazzurri: "Perso il derby da tutti i punti di vista, nell'approccio: sotto due a zero dopo un quarto d'ora, nell'organizzazione e nelle scelte".

Zenga critica Spence: "Non mi è piaciuto"

Nel corso della sua analisi, Zenga si è soffermato anche sul contributo dei nuovi giocatori, uno dei temi più discussi dopo la sconfitta. Alla domanda sulle difficoltà dei nuovi acquisti nell'inserirsi nei meccanismi della squadra, l'ex portiere ha risposto senza esitazioni: "All'Inter mancano i nuovi? Spence non mi è piaciuto". Un giudizio che si aggiunge alle critiche rivolte alla prestazione complessiva dell'Inter, apparsa meno brillante e determinata rispetto agli avversari.

Zenga esalta Maignan: "Una parata straordinaria, è stato proprio bravo"

Non sono mancati, però, i complimenti a Mike Maignan, protagonista di un intervento decisivo sulla conclusione di Spence che avrebbe potuto regalare all'Inter il pareggio sul 2-2. "La gente potrebbe pensare che il tiro di Spence è centrale. Sì, ma c'è una velocità di esecuzione alta, il cross è veloce e c'è un riflesso con la manata che manda palla fuori, di solito questo tipo di manata ti manda palla dentro. È stato proprio bravo".