Il derby della Madonnina si conferma uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione calcistica. La sfida di San Siro tra Milan e Inter ha catalizzato l’attenzione del pubblico italiano sui canali Sky e NOW, trascinando anche gli ascolti degli approfondimenti prima e dopo la partita. L'emittente satellitare comunica infatti che la partita di ieri sera, andata in onda dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – è stata seguita da 1 milione 400 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 2 milioni 200 mila spettatori unici e l’8% di share TV.

Ottimi dati anche per gli studi, con Sky Saturday Night che nel prepartita ha raccolto 340 mila spettatori medi complessivi in total audience, mentre il postpartita ha registrato oltre 360 mila spettatori medi.