La sconfitta per 3-1 contro il Milan ha messo in evidenza le difficoltà offensive dell'Inter di Cristian Chivu, costretta a fare i conti con un reparto avanzato condizionato dalle assenze e dai problemi fisici. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram ha sofferto particolarmente il ruolo di unica punta, ritrovandosi spesso isolato tra i difensori rossoneri e senza il necessario supporto dei compagni. Il francese, abituato a giocare in coppia, ha faticato a rendersi pericoloso, pagando anche la scarsa brillantezza dopo una lunga serie di partite consecutive. Una situazione complicata ulteriormente dall'assenza di Lautaro Martinez e dalle condizioni precarie degli altri attaccanti a disposizione.
Bonny ed Esposito frenati dalla febbre: il piano di Chivu
A condizionare le scelte dell'allenatore sono stati soprattutto i problemi di salute di Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito, entrambi colpiti dalla febbre nei giorni precedenti al derby. Esposito aveva accusato i sintomi già dopo la partita contro il Venezia, mentre Bonny era rimasto a letto fino alla notte precedente la sfida. Soltanto nel pomeriggio del derby il francese aveva dato la propria disponibilità. Chivu ha quindi deciso di schierare Thuram come unico riferimento offensivo, rinunciando inizialmente alla consueta coppia d'attacco. Bonny ed Esposito sono entrati soltanto all'80', quando il Milan conduceva già 3-1 e la rimonta appariva complicata.
Emergenza offensiva verso il Feyenoord: Thuram chiamato agli straordinari
L'Inter dovrà ora valutare attentamente le condizioni dei propri attaccanti in vista della trasferta di Champions League contro il Feyenoord. Thuram, reduce da sette partite consecutive da titolare, continua a essere il principale punto di riferimento offensivo, anche se nel derby è apparso meno brillante del solito. Con Lautaro ancora indisponibile e Bonny ed Esposito alla ricerca della migliore condizione, Chivu sarà chiamato a trovare nuove soluzioni per restituire incisività all'attacco nerazzurro.
Autore: Ludovica Ferrante
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