Nella notte di Halloween i fantasmi li vede solo l'Inter. La squadra nerazzurra incappa nella serata peggiore di questa stagione, e stavolta impietoso arriva anche il sigillo del risultato: va un altro derby di traverso a Cristian Chivu, che deve soccombere al Milan capace di cambiare volto rispetto alla batosta col Bologna e infliggere un durissimo colpo ai nerazzurri. Partita indirizzata coi gol di Christian Pulisic e Adrien Rabiot nei primi dieci minuti del match e di spegnere l'unica fiamma nerazzurra successiva al gol di Alessandro Bastoni con la punizione di Diego Moreira alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo, la squadra di Amorim completa alla perfezione il lavoro con l'Inter che non effettua praticamente mai un tiro in porta e deve uscire con le pive nel sacco per l'ottava volta consecutiva da una stracittadina. È il primo ko in campionato, che però fa molto male per modalità e peso. E con tanti interrogativi che grandineranno sulla testa di Chivu.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 3-1

MARCATORI: 4' Pulisic (M), 10' Rabiot (M), 22' Bastoni (I), 43' Moreira (M)



MILAN: 16 Maignan; 34 Gila, 5 De Winter, 31 Pavlovic, 13 Diawara (82' 33 Bartesaghi); 22 Moreira (89' 20 Hutchinson), 80 Musah (82' 30 Jashari), 14 Modric, 11 Pulisic (82' 70 Cisse); 12 Rabiot; 9 Ramos (89' 42 Terracciano).

In panchina: 41 Bouyer, 96 Torriani, 2 Estupinan, 28 Comotto, 35 Vladimirov, 40 Ossola, 47 Perera, 49 Menon, 55 Vos, 73 Camarda.

Allenatore: Ruben Amorim

INTER: 1 J. Martinez; 31 Bisseck (82' 14 Bonny), 25 Akanji, 95 Bastoni; 99 Spence, 23 Barella (82' 94 Esposito), 20 Calhanoglu (72' 7 Zielinski), 30 Carlos Augusto (82' 32 Dimarco); 17 Diouf (72' 22 Mkhitaryan), 8 Sucic; 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Taho, 5 Stankovic, 46 Bovio, 48 Mosconi, 51 Jakirovic, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Guida. Assistenti: Peretti – Perrotti. Quarto Ufficiale: Di Bello. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Camplone.

Note

Ammoniti: De Winter (M), Moreira (M), Carlos Augusto (I)

Possesso palla: 43%-57%

Tiri in porta: 4-8

Tiri totali: 7-19

Corner: 3-10

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

90' + 5 - Fischia Guida, rien ne va plus a San Siro!! Cade per la prima volta l'Inter in campionato, il Milan vince il suo quarto derby consecutivo superando per 3-1 i nerazzurri!!!

90' + 3 - Fallo di Akanji su Cisse, ormai l'Inter ha gettato la spugna.

90' + 1 - Grande parata di Martinez sulla conclusione di Cisse.

90' - Hutchinson appena entrato viene colpito da Carlos Augusto che viene ammonito.

89' - Amorim fa gli ultimi cambi: in campo Terracciano e Hutchinson, fuori Ramos e Moreira.

88' - Esposito recupera palla e appoggia su Zielinski che cerca il varco poi calcia malamente mandando sul fondo.

85' - Tentativo di Bonny che trova il muro avversario.

82' - Chivu al tutto per tutto: dentro Bonny, Esposito e Dimarco per Bisseck, Barella e Bastoni. Cambia anche il Milan: dentro Jashari, Cisse e Bartesaghi per Musah, Pulisic e Diawara.

81' - Ripiegamento di Ramos che strappa palla a Mkhitaryan.

78' - Maignan colpisce Bisseck nelle parti basse nel tentativo di spazzare il pallone su retropassaggio di Modric.

77' - Collezione di corner per l'Inter, che però non riesce a sfondare.

75' - Guida va subito all'on field review, e poi precisa che il tocco è col petto. Solo corner per l'Inter.

74' - Calcio di rigore per l'Inter! Guida ha dato penalty per un mani di Gila in area.

72' - Chivu opera due sostituzioni: Zielinski e Mkhitaryan rilevano Calhanoglu e Diouf.

70' - Cross di Carlos Augusto, testa di Thuram in allontanamento dalla porta e parata di Maignan.

69' - Grande chiusura di Pavlovic che riesce ad anticipare Barella lanciato in rete da Thuram. Poi Gila spazza via.

66' - Carlos Augusto guadagna il fondo e mette in mezzo per Diouf, anticipato da Pavlovic.

63' - Carlos Augusto riceve da Diouf e prova il tiro col destro, col pallone che finisce quasi a ridosso della bandierina del corner.

62' - Possesso palla prolungato dell'Inter, sfumato per un errore di Akanji.

60' - Spence riceve da Calhanoglu che ruba bene palla a Rabiot, mette in mezzo trovando Pavlovic che manda in corner.

59' - Controllo complicato di Ramos, che prova un tiro improbabile mandando palla fuori.

58' - Milan che ora gestisce palla a ridosso della propria area.

56' - Carlos Augusto è solo davanti a Maignan sul cross di Calhanoglu, decide per il colpo di testa in tuffo ma manda fuori.

55' - Diouf prova una giocata un po' singolare con un pallonetto troppo velleitario per causare problemi a Maignan.

53' - Modric con una giocata di gran classe ruba palla a Barella.

52' - Ammonizione per proteste anche per Moreira.

51' - Cambio di fronte sbagliato di Akanji, rimessa regalata al Milan.

50' - Barella si fa rubare ingenuamente un pallone, buon per l'Inter che il contropiede Milan non si concretizzi.

49' - Con una mossa da lotta greco-romana, De Winter affossa Thuram e rimedia il primo giallo del match.

47' - Rabiot trova un buco nella difesa nerazzurra, Akanji riesce a rimediare.

-----

21.52 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!!!

21.51 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

21.50 - Nessun cambio dopo l'intervallo.

HALFTIME REPORT - Primo tempo da incubo per l'Inter, che scende in campo in netto ritardo e dopo dieci minuti si ritrova sotto di due gol per mano di un Milan che approfitta di due dormite colossali della difesa e con Pulisic e Rabiot indirizza subito il match. I nerazzurri sembrano trovare la scossa con la rete di Alessandro Bastoni che rianima la squadra di Chivu, brava a prendere campo e pericolosa anche con Spence che si imbatte in una prodezza di Maignan. Al tramonto della prima frazione, però, Barella regala una punizione al Milan che Moreira trasforma nella rete del 3-1 che manda al riposo l'Inter con davanti uno scoglio enorme da sormontare.

------

45' + 2 - Finisce qui il primo tempo: Milan avanti 3-1 sull'Inter all'intervallo.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - TERZO GOL DEL MILAN! MOREIRA! Punizione perfetta, Martinez arriva in ritardo!



42' - Barella si addormenta e commette fallo su Musah al limite dell'area, palla gestita male in uscita dai nerazzurri.

41' - Tiro di Sucic, Maignan attento.

41' - Diawara mette in mezzo per Rabiot che però non ci arriva, controllato da un difensore.

40' - Thuram cade in area rossonera su contatto con De Winter, Guida lascia correre e Maignan redarguisce il connazionale.

38' - Scontro Calhanoglu-Diawara, per Guida è punizione Milan a metà campo.

36' - Spence bravo nel proteggere l'uscita di un pallone in fallo laterale, dopo cross sballato di Moreira.

34' - Che parata ha fatto Maignan!!! Miracolo pazzesco del francese su Spence che calcia di prima intenzione trovando la risposta d'istinto ad alzare la palla sulla traversa del portiere.

31' - Calhanoglu scarica su Diouf che ha qualche problema nel controllo, poi calcia un rasoterra che non impensierisce Maignan.

30' - Spence salta Pavlovic che lo abbatte con aggressività: punizione Inter.

29' - Diouf protesta per una rimessa laterale concessa al Milan a ridosso dell'area rossonera.

27' - Duello Spence-Pavlovic, ancora calcio d'angolo per l'Inter.

25' - Maignan deve inventarsi la parata di riflesso sul corner di Calhanoglu.

24' - Palla persa del Milan, ripartenza Inter con tiro di Calhanoglu alzato da Maignan in corner.

22' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! ALEEEEEEEEEEEEEEEESSAAAAAAAAAAAAAAANDROOOOOOOOOOOOOOOOO BAAAAASTOOOOOOOOOOOONIIIIII!!!

IL GOL DI BASTONI: Corner di Calhanoglu (beccato dalla Sud), spizzata di Akanji e colpo di testa basso di Bastoni che infila Maignan per riaprire il discorso.

22' - Bel tracciante di Bisseck per l'inserimento di Thuram, controllato da De Winter che però concede il corner.

20' - Spence guadagna il fondo, poi crossa un pallone controllato da Maignan.

19' - Carlos Augusto prova di testa sulla punizione di Calhanoglu, palla fuori.

19' - Pulisic spinge Diouf che provava l'inserimento palla al piede, punizione per l'Inter.

18' - Nessun segnale da parte dell'Inter, Milan che controlla. Prova il tiro Modric, Ramos però si mette in mezzo e devia il pallone.

13' - Colpo di testa di Bisseck su corner, palla lenta che finisce comoda a Maignan.

10' - RADDOPPIO DEL MILAN! RABIOT! Schema al veleno da corner, il francese approfitta di una difesa ferma e con un tiro morbido e perfido la mette sul secondo palo!



10' - Moreira riceve bene un pallone e lo controlla, ma Carlos Augusto riesce a chiudere in corner.

9' - Primo corner del match per l'Inter, Calhanoglu batte subito ma la palla finisce a Maignan.

8' - Qualche protesta di Rabiot contrastato in maniera rude da Bastoni, Guida non interviene.

4' - MILAN SUBITO IN VANTAGGIO! PULISIC! Moreira punta Carlos Augusto, scappa e mette in mezzo dove Pulisic salta indisturbato e mette la palla alle spalle di Martinez. Male la difesa che collassa su Ramos lasciando solo l'ex Chelsea.



3' - Lancio di Barella dalle retrovie troppo profondo per Sucic controllato da Gila, Maignan esce e blocca.

-----

20.49 - Tocca al Milan dare il via a questo derby: PARTITI!!!

20.47 - Maignan e Barella davanti a Guida per il sorteggio.

20.45 - Milan e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.43 - La Curva interista espone la propria coreografia con sfottò per i 'cugini', mentre le due squadre raggiungono il tunnel che porta al campo.

20.42 - Torna anche la sfida delle coreografie, Secondo Anello Verde e Curva Sud già pronte coi loro stendardi.

20.36 - Ricardo Kakà entra in campo per ricevere l'omaggio per l'ingresso nella Hall of Fame del Milan.

20.31 - Riscaldamento completato, fra pochi minuti sarà derby di Milano.

-----