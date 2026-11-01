Più nette le accuse alla parte classe arbitrale da parte di Davide Nicola ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di Como. Il tecnico del Venezia è tornato sull'episodio del mancato rigore per fallo di mano di Luis Milla: "Possiamo fare un'analisi da tecnico sulla partita che abbiamo giocato, il punto è uno: nelle ultime quattro partite abbiamo giocato contro Napoli, Inter, Genoa e Como. Nelle ultime due partite con Inter e Como io non ho visto che ci hanno asfaltato, oggi abbiamo impostato la partita conoscendo le loro qualità senza perdere mai le distanze. Diventa difficile magari che nel momento in cui crei i presupposti per cambiare il risultato ci sono questi episodi, per me l'arbitro oggi ha fatto benissimo ma non devo rispondere io ma sarà l'AIA. Puoi perdere, vincere, giocare meglio ma fa tutto parte nell'evoluzione della partita".
Nicola prosegue: "Non ho capito cosa sia successo dopo il fischio dell’arbitro ed è la seconda situazione che ci capita in tre giorni. Anche noi abbiamo tifosi e progetti, stiamo facendo il nostro percorso e perdere punti per situazione che non dipendono da noi ci fa innervosire. Per me è stata la prima volta giocare tre volte in una settimana e devo dire che abbiamo fatto ottime partite. Abbiamo subito 4 gol, di cui un eurogol contro il Genoa, due autogol di cui uno nasce su un fallo e oggi su rigore. Contro l’Inter ci siamo espressi bene in entrambe le fasi, ma dobbiamo crescere e la squadra sta rispondendo".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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