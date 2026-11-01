Emiliano Viviano, parlando nel corso di Sport Mediaset XXL, è tornato a parlare di Pepo Martinez, portiere dell'Inter, analizzando la punizione del definitivo 3-1 di Diego Moreira nel derby: "Non credo abbia colpe, sicuramente i due aggiuntivi del Milan hanno tolto le visuale. Sbaglia a partire in ritardo facendo mezzo passo indietro, ma definirla una papera mi sembra troppo. Poi è ovvio che essendo il portiere dell'Inter ti aspetti qualcosa in più". Passando all'analisi del match, Viviano invita a rendere i giusti meriti a Ruben Amorim: "Sta facendo bene, ha portato una mentalità diversa all'anno scorso. L'unico dubbio è che questa squadra manca di alternative. Sono rimasto sorpreso dalla scelta di Cristian Chivu di fare qualcosa di diverso dopo sei anni, poi il campo ha detto che hanno sorpreso un motivo. L'approccio sbagliato? Difficile sbagliare a livello mentale nel derby, ma a livello calcistico c'è stato un approccio superiore del Milan che arrivava dappertutto e l'Inter non ha saputo trovare le contromisure".

Il campionato ora si può dire riaperto e Viviano se ne rallegra: "Meno male... Sappiamo tutti che l'Inter è la squadra più forte, però lo deve dimostrare perché la Roma e le altre corrono, il Como è una squadra forte e il Milan se ha tutti gli interpreti gioca bene"