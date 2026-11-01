Koni De Winter, difensore del Milan, ha parlato anche a TeleLombardia dopo il successo contro l'Inter: "Oggi (ieri, ndr) abbiamo giocato da gruppo sono veramente contento che abbiamo vinto questa partita. Avevamo questa consapevolezza che potevamo vincere e lo abbiamo fatto".

Vi aspettavate una Inter con così pochi attaccanti?
"Quando vogliamo e siamo tutti concentrati possiamo veramente fare bene: penso che si senta anche nel gruppo".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 20:36
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione