Koni De Winter, difensore del Milan, ha parlato anche a TeleLombardia dopo il successo contro l'Inter: "Oggi (ieri, ndr) abbiamo giocato da gruppo sono veramente contento che abbiamo vinto questa partita. Avevamo questa consapevolezza che potevamo vincere e lo abbiamo fatto".

Vi aspettavate una Inter con così pochi attaccanti?

"Quando vogliamo e siamo tutti concentrati possiamo veramente fare bene: penso che si senta anche nel gruppo".