Il derby tra Milan e Inter, terminato 3-1 in favore dei rossoneri, lascia spazio anche alle polemiche arbitrali. Sotto osservazione la direzione di gara di Marco Guida, protagonista di alcune decisioni che hanno sollevato perplessità, soprattutto per la diversa valutazione di episodi apparentemente simili. Il caso più discusso - secondo Il Corriere dello Sport - riguarda il contatto tra Barella e Musah, punito con una punizione dal limite dell'area da cui nasce il terzo gol rossonero firmato da Moreira. Una decisione che fa discutere per la somiglianza con un precedente episodio nell'area del Milan.

Thuram-De Winter, il contatto che fa discutere

Al 40' del primo tempo, Thuram finisce a terra dopo un contatto con De Winter. L'attaccante nerazzurro si trova davanti al difensore, che rischia nell'intervento, ma Guida decide di lasciar proseguire. Una valutazione potenzialmente compatibile con la soglia di intervento più alta adottata dagli arbitri, ma che appare poco coerente con il successivo fallo fischiato a favore di Musah. Il dubbio riguarda proprio l'uniformità del metro arbitrale applicato ai due episodi.

Rigore revocato all'Inter, decisivo l'intervento del VAR

Al 74', Guida assegna inizialmente un calcio di rigore all'Inter per un presunto fallo di mano di Gila. Le immagini mostrano però che il difensore rossonero colpisce il pallone con il petto. Il VAR, con Mazzoleni, richiama l'arbitro alla revisione al monitor, consentendo di correggere la decisione. Una direzione arbitrale che lascia dunque diverse perplessità, soprattutto per la gestione dei contatti e la coerenza delle valutazioni nei momenti decisivi del derby.