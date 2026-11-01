Il Milan si conferma protagonista assoluto della stracittadina milanese. Con il successo per 3-1 contro l'Inter, i rossoneri hanno allungato a otto la serie di derby consecutivi senza sconfitte, confermando un periodo particolarmente favorevole nei confronti dei rivali nerazzurri. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il bilancio delle ultime otto sfide tra le due formazioni è di sei vittorie e due pareggi per il Milan, considerando tutte le competizioni. Un rendimento che testimonia la capacità dei rossoneri di imporsi negli scontri diretti, indipendentemente dall'andamento generale delle rispettive stagioni.

Milan, una striscia positiva che mancava da oltre vent'anni

Per ritrovare una serie di risultati simile bisogna tornare al periodo compreso tra novembre 2002 e aprile 2005, quando il Milan riuscì a collezionare addirittura dieci derby consecutivi senza perdere. Un precedente storico importante, che sottolinea ulteriormente il valore della striscia attuale. Il dato più significativo riguarda anche le ultime quattro stracittadine: il Milan arriva infatti da quattro vittorie consecutive contro l'Inter, confermando un momento particolarmente positivo negli scontri diretti. La vittoria per 3-1 rappresenta dunque non soltanto un risultato prestigioso, ma anche un ulteriore capitolo di una serie favorevole che i rossoneri sperano di prolungare nei prossimi confronti cittadini.