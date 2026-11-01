La sconfitta per 3-1 contro il Milan pesa anche sulle pagelle dell'Inter, con la Gazzetta dello Sport che assegna un 5 alla squadra di Cristian Chivu. Il quotidiano sottolinea le difficoltà dei nerazzurri, ancora una volta incapaci di trovare una soluzione contro i rivali cittadini. Il giudizio più severo riguarda Nicolò Barella, peggiore in campo con 4,5. La Gazzetta lo definisce "stonato", evidenziando soprattutto due episodi decisivi: la disattenzione sul calcio d'angolo che porta al raddoppio del Milan e il fallo da cui nasce la punizione del definitivo 3-1.
Il migliore è invece Alessandro Bastoni, valutato 6, premiato per la rete che riapre momentaneamente la partita. Il difensore, secondo il quotidiano, "produce il meglio nell'area del Milan", dimostrando lucidità e destrezza nel trovare la deviazione vincente. Un gol che interrompe anche un digiuno realizzativo di otto mesi.
Inter, Chivu da 5: male anche Bisseck e Calhanoglu
Insufficienza per Cristian Chivu, che riceve 5. La Gazzetta evidenzia come il tecnico, condizionato dall'emergenza, abbia schierato una sola punta per la prima volta in 48 partite di Serie A, finendo per perdere il suo terzo derby. Stesso voto per Bisseck, criticato per l'errore sul vantaggio rossonero: il difensore si concentra sul pallone, perdendo di vista Pulisic e consentendogli di inserirsi alle sue spalle.
Calhanoglu prende 5, frenato dalla pressione di Diawara e responsabile della perdita del pallone da cui nasce il raddoppio di Rabiot. Insufficiente anche Carlos Augusto (5), messo in difficoltà dalle accelerazioni di Moreira, mentre Diouf (5) viene giudicato più efficace quando parte largo a destra rispetto a quando si accentra. Non convince nemmeno Sucic (5), che fatica a trovare la posizione corretta e viene contenuto da Maignan poco prima dell'intervallo. Thuram riceve 5: troppo isolato nel primo tempo, migliora leggermente nella ripresa senza però riuscire a incidere.
Martinez incerto, Spence porta energia: tutti gli altri giudizi
Tra le poche note positive figura Akanji, valutato 6, premiato soprattutto per l'assist che riapre momentaneamente la partita. Qualche errore in impostazione, ma poche responsabilità in fase difensiva. Josep Martinez ottiene 5,5. La Gazzetta sottolinea le incertezze del portiere, sorpreso dalla conclusione di Rabiot sul secondo gol e incapace di raggiungere la punizione di Moreira. Spence prende 5,5, ma il quotidiano ne apprezza l'energia e l'intraprendenza. Alla prima da titolare nel derby, il giocatore crea una delle occasioni migliori dell'Inter, fermato soltanto da una grande parata di Maignan.
Voto 5,5 anche per Zielinski e Mkhitaryan. Il primo fatica a incidere, mentre l'armeno porta maggiore movimento dopo il suo ingresso, senza però riuscire a cambiare l'andamento della sfida. Senza voto, infine, Dimarco, Bonny ed Esposito. Il primo entra troppo tardi per incidere, mentre gli ultimi due hanno poco tempo per lasciare il segno, con Esposito peraltro condizionato dalla febbre accusata durante la settimana.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 09:42 Milan, Modric: "Qui sto bene, rimasto per far crescere i giovani"
- 09:26 La Curva Nord durissima: "Derby perso senza giocare, neanche le palle di salutare"
- 09:13 Le pagelle del CdS - Barella il peggiore, Chivu delude. Pioggia di insufficienze
- 08:58 CdS - Thuram in difficoltà, non punge nel derby dal 2024
- 08:44 Le pagelle della Gazzetta - Barella stonato, Chivu delude. Si salva Bastoni
- 08:29 GdS - Il derby resta maledetto per l'Inter, il Milan fa 8 gare senza sconfitte
- 08:14 Bastoni a SM: "Non è colpa del modulo, abbiamo sbagliato atteggiamento"
- 08:00 Horror da Razzie Award in un Halloween senza dolcetti per il "Vampiro" Chivu
- 02:30 Cardinale esulta: "Abbiamo visto di che pasta è fatto il Milan"
- 01:30 Cosenza, Coppitelli ne convoca 25 per la gara con l'Inter U23
- 01:04 Frena il Feyenoord: a Rotterdam è 1-1 col Fortuna Sittard
- 00:00 C'è poca fame
- 23:59 Chivu in conferenza: "Quest'anno ci sta mancando qualcosa. Quinta punta? Facile parlare ora"
- 23:59 videoMilan-Inter 3-1, Tramontana una furia: "Non si può andare in campo così. Imbarazzanti e ingiustificabili"
- 23:55 Milan-Inter, la moviola: Guida lascia correre e fa un errore evidente nella ripresa
- 23:51 Amorim in conferenza: "Sono veramente contento, oggi avevo sensazioni positive"
- 23:47 Chivu a DAZN: "Abbiamo 25 punti, una partita così non deve abbatterci"
- 23:40 Musah in conferenza: "Scudetto possibile, dobbiamo sempre avere questa motivazione"
- 23:37 Musah a DAZN: "Non ho mai sentito fischi forti come quando è entrata l'Inter"
- 23:36 Chivu a Sky: "Non è tutto da buttare, avevamo reagito. Però non va bene l'atteggiamento"
- 23:33 Chivu a ITV: "Tanti problemi in settimana, Bonny ci ha dato disponibilità solo oggi"
- 23:30 Milan, Musah a Sky: "La notte più bella dell'anno. Gol di Rabiot? Non era un tiro"
- 23:29 Amorim a DAZN: "Partita diversa rispetto al Bologna. Vogliamo lo Scudetto"
- 23:22 Barella in conferenza: "Approccio sbagliato, dobbiamo migliorare. Il Milan ha meritato"
- 23:19 Milan, Amorim a Sky: "Orgoglioso della squadra, ho avuto fiducia dal 1'"
- 23:17 Pulisic a DAZN: "Onorato dalle parole di Kakà. Oggi vittoria meritata"
- 23:16 Moreira a DAZN: "Per noi è una notte speciale. Pulisic mi ha detto di calciare"
- 23:14 Barella a ITV: "Sul 2-1 l'inerzia era dalla nostra parte, ora testa alla Champions"
- 23:11 Barella a DAZN: "Bonny ha giocato con 39 di febbre. Il derby amplifica tutto"
- 23:04 Barella a Sky: "Dobbiamo guardarci in faccia, in queste gare conta l'atteggiamento"
- 22:57 Milan, Pulisic a Sky: "Non sono sorpreso della nostra prova di oggi"
- 22:55 Milan, Moreira al 90': "Ringrazio Kakà per esser venuto, è la vittoria più bella"
- 22:50 Chivu, altro derby indigesto: il Milan schianta l'Inter, a San Siro finisce 3-1
- 22:44 Milan-Inter, le pagelle - A Carlos serve un esorcista. Diouf smuove le acque
- 22:43 Milan-Inter, Fischio Finale - Bonus rimonta finiti: Chivu perde il 3° derby di fila
- 22:41 Milan-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:40 Rivivi la DIRETTA con il POST PARTITA di MILAN-INTER: COMMENTI e ANALISI. LIVE da SAN SIRO
- 21:08 Le due curve si sfidano a suon di coreografie: i messaggi
- 20:34 Kakà a DAZN: "Sento l'emozione che sentivo da calciatore. Su Carlos Augusto..."
- 20:28 Kakà: "Il derby più bello? Quei quarti di Champions non si dimenticano..."
- 20:27 Cardinale a DAZN: "Si sente l'elettricità nell'aria. Il Generali Stadium sarà..."
- 20:25 Calhanoglu a Sky: "L'Inter non vince da 7 derby? Conta oggi, non guardiamo il passato"
- 20:23 Marotta a DAZN: "Vogliamo interrompere il ciclo negativo dei derby"
- 20:20 Marotta a Sky: "Nuovo stadio progetto stratosferico. Derby, vogliamo vincere"
- 20:20 Milan, De Winter a Sky: "Il campionato è lungo, ma la gara di oggi è molto importante"
- 20:13 Passaggio di consegne a San Siro: regalo di Marotta e Scaroni all'AD di Generali
- 20:12 De Winter a DAZN: "Inter a una punta? Se le cose vanno storte..."
- 20:11 Calhanoglu a DAZN: "Restiamo lucidi e non cadiamo nelle provocazioni"
- 20:05 Cardinale a Sky: "Nuovo stadio condiviso? Massimo rispetto per l'Inter. Voglio riportare in alto il Milan"
- 20:00 Roma, altra vittoria in goleada: Udinese travolta 5-2
- 20:00 Bonfiglio: "Derby momento speciale. Sul Generali Stadium..."
- 19:48 Calhanoglu a ITV: "Oggi serve lucidità, vogliamo regalare tre punti ai tifosi"
- 19:43 Cordoba: "Mi pento di quell'episodio con Serginho. Chivu? Stasera ha messo tutti in offside"
- 19:41 Sky - Chivu sorprende: Thuram unica punta con Diouf e Sucic alle sue spalle
- 19:29 Derby, Ivan Provedel indisponibile per una sindrome influenzale
- 19:04 Como, Fabregas: "Controlli approfonditi su Kean quando è arrivato"
- 18:49 Crisi senza fine per il Manchester United: ancora ko, Carrick a rischio esonero
- 18:34 Lazio, Gattuso: "Giocatori via a gennaio? Chiudo la porta a chiave..."
- 18:19 Juve, Spalletti: "Ci sono successe cose che ci hanno creato delle difficoltà"
- 18:05 Sky - Arrivano conferme, con Thuram c'è Bonny. Carlos in panchina?
- 17:50 Paolillo: "Sono team Galliani, conosce il calcio meglio di Malagò"
- 17:36 Lazio Women, Connolly: "Inter forte, sarà dura perché giocano in casa"
- 17:22 Orlando: "Mi aspetto la versione migliore dell'Inter"
- 17:07 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 16:56 Il Bologna trova continuità: battuto anche il Monza in rimonta
- 16:38 Inter-Como, polemica per i pochi biglietti riservati agli ospiti
- 16:24 Serie A, Adidas pronta a rilevare Puma come fornitore dei palloni
- 16:09 fcinBallottaggio a sinistra: Carlos Augusto insidia Dimarco
- 15:55 Roma Primavera, Scala e Basile: "L'Inter è una squadra forte"
- 15:41 Serena: "Chi sarà al derby si goda momenti che andranno perduti"