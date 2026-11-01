La sconfitta per 3-1 contro il Milan pesa anche sulle pagelle dell'Inter, con la Gazzetta dello Sport che assegna un 5 alla squadra di Cristian Chivu. Il quotidiano sottolinea le difficoltà dei nerazzurri, ancora una volta incapaci di trovare una soluzione contro i rivali cittadini. Il giudizio più severo riguarda Nicolò Barella, peggiore in campo con 4,5. La Gazzetta lo definisce "stonato", evidenziando soprattutto due episodi decisivi: la disattenzione sul calcio d'angolo che porta al raddoppio del Milan e il fallo da cui nasce la punizione del definitivo 3-1.

Il migliore è invece Alessandro Bastoni, valutato 6, premiato per la rete che riapre momentaneamente la partita. Il difensore, secondo il quotidiano, "produce il meglio nell'area del Milan", dimostrando lucidità e destrezza nel trovare la deviazione vincente. Un gol che interrompe anche un digiuno realizzativo di otto mesi.

Inter, Chivu da 5: male anche Bisseck e Calhanoglu

Insufficienza per Cristian Chivu, che riceve 5. La Gazzetta evidenzia come il tecnico, condizionato dall'emergenza, abbia schierato una sola punta per la prima volta in 48 partite di Serie A, finendo per perdere il suo terzo derby. Stesso voto per Bisseck, criticato per l'errore sul vantaggio rossonero: il difensore si concentra sul pallone, perdendo di vista Pulisic e consentendogli di inserirsi alle sue spalle.

Calhanoglu prende 5, frenato dalla pressione di Diawara e responsabile della perdita del pallone da cui nasce il raddoppio di Rabiot. Insufficiente anche Carlos Augusto (5), messo in difficoltà dalle accelerazioni di Moreira, mentre Diouf (5) viene giudicato più efficace quando parte largo a destra rispetto a quando si accentra. Non convince nemmeno Sucic (5), che fatica a trovare la posizione corretta e viene contenuto da Maignan poco prima dell'intervallo. Thuram riceve 5: troppo isolato nel primo tempo, migliora leggermente nella ripresa senza però riuscire a incidere.

Martinez incerto, Spence porta energia: tutti gli altri giudizi

Tra le poche note positive figura Akanji, valutato 6, premiato soprattutto per l'assist che riapre momentaneamente la partita. Qualche errore in impostazione, ma poche responsabilità in fase difensiva. Josep Martinez ottiene 5,5. La Gazzetta sottolinea le incertezze del portiere, sorpreso dalla conclusione di Rabiot sul secondo gol e incapace di raggiungere la punizione di Moreira. Spence prende 5,5, ma il quotidiano ne apprezza l'energia e l'intraprendenza. Alla prima da titolare nel derby, il giocatore crea una delle occasioni migliori dell'Inter, fermato soltanto da una grande parata di Maignan.

Voto 5,5 anche per Zielinski e Mkhitaryan. Il primo fatica a incidere, mentre l'armeno porta maggiore movimento dopo il suo ingresso, senza però riuscire a cambiare l'andamento della sfida. Senza voto, infine, Dimarco, Bonny ed Esposito. Il primo entra troppo tardi per incidere, mentre gli ultimi due hanno poco tempo per lasciare il segno, con Esposito peraltro condizionato dalla febbre accusata durante la settimana. 

Sezione: Focus / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 08:44
Autore: Ludovica Ferrante
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