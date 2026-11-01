Nella conferenza stampa pre-Sassuolo, in casa Fiorentina è il momento per guardare a quello che è stato il bilancio dell'ultima settimana e Paolo Vanoli prova a tracciarlo così: "Questa squadra può aver sbagliato qualcosa ma lo ha fatto solo per il tasso di maturità, non per l'atteggiamento. Con l'Inter abbiamo fatto una grande prestazione: è importante sognare e lottare sempre. Ci sono partite che sono più importanti di altre e quella di domani è importantissima".