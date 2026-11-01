Nella conferenza stampa pre-Sassuolo, in casa Fiorentina è il momento per guardare a quello che è stato il bilancio dell'ultima settimana e Paolo Vanoli prova a tracciarlo così: "Questa squadra può aver sbagliato qualcosa ma lo ha fatto solo per il tasso di maturità, non per l'atteggiamento. Con l'Inter abbiamo fatto una grande prestazione: è importante sognare e lottare sempre. Ci sono partite che sono più importanti di altre e quella di domani è importantissima".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 21:32 / Fonte: TMW
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione