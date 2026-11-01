La UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per Feyenoord-Inter, sfida valida per la Champions League. A dirigere l'incontro in programma a Rotterdam sarà lo svedese Glenn Nyberg, chiamato ad arbitrare una partita importante per il cammino europeo della formazione di Cristian Chivu. I nerazzurri saranno impegnati sul campo del Feyenoord con l'obiettivo di reagire alla sconfitta nel derby contro il Milan e ritrovare immediatamente fiducia e risultati. Nyberg sarà affiancato dagli assistenti connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Adam Ladebäck, anche lui svedese. Al VAR ci sarà il polacco Tomasz Kwiatkowski, coadiuvato dall'inglese Stuart Attwell nel ruolo di AVAR.

Feyenoord-Inter, la designazione arbitrale completa

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia).

Assistenti: Mahbod Beigi (Svezia), Andreas Söderkvist (Svezia).

Quarto ufficiale: Adam Ladebäck (Svezia).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

AVAR: Stuart Attwell (Inghilterra