Nella quinta giornata della Serie A femminile, la Roma reagisce e si riprende la vetta dopo il successo dell'Inter sulla Lazio. I giallorossi conquistano la sfida battendo il Napoli 2-1. Con quest'acuto le giallorosse effettuano un nuovo sorpasso ai danni dell'Inter, salendo a quota 15 punti in testa alla classifica del campionato.

La classifica

Roma 15
Inter 13
Como 1907 11
Fiorentina 7
Ternana Women 7
Milan 6
Como Women 5
Napoli Women 4
Juventus 3
Lazio 2
Parma 2
Sassuolo 2

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 18:13
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione