Sarà Glenn Nyberg, arbitro 38enne della sezione di Borlange in Svezia, l'arbitro della partita di martedì tra Feyenoord e Inter valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Nyberg in questa stagione ha già diretto un'italiana in occasione di Napoli-Arsenal 0-1 nel Matchday 1 e vanta col club nerazzurro altri due precedenti: era all'Etihad Stadium per Manchester City-Inter 0-0 del settembre 2024 e a Bruxelles quando i nerazzurri superarono con un secco 4-0 l'Union Saint-Gilloise il 21 ottobre 2025.