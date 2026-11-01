Il progetto del nuovo stadio sponsorizzato Generali e disegnato dagli architetti Norman Foster e David Manica comincia a crescere anche sul piano della comunicazione: è infatti stato aperto il Internet di riferimento dove poter visionare rendering e numeri: All'indirizzo generalistadium.club sarà possibile conoscere tutti i dettagli della nuova casa di Inter e Milan con gli elementi-chiave della presentazione del progetto che si è svolta giovedì sera al Castello Sforzesco, compresi i tempi previsti per la realizzazione del nuovo impianto rossonerazzurro caratterizzato da una facciata con colonne a X asimmetriche di cemento armato prefabbricato che sembrano guglie: l’inizio dei lavori è fissato per il 2028, l’apertura della nuova arena per la stagione calcistica 2031-2032.