Il Feyenoord vanta un record positivo con le italiane, ma al tempo stesso l'Inter ha sempre sorriso con le neerlandesi. Il dato curioso è spiegato nel dettaglio: il Feyenoord è imbattuto nelle sei partite casalinghe della fase a gironi/campionato di Champions League disputate contro squadre italiane con quattro vittorie e due pareggi.

Dopo la vittoria per 2-0 in casa dell'Ajax alla prima giornata della scorsa stagione, l'Inter è imbattuta da 14 partite contro squadre di Eredivisie (10 vittorie e 4 pareggi), ovvero dalla sconfitta casalinga per 1-0 contro il Feyenoord nel 2002. L'Inter non ha mai perso in 13 partite di Champions League contro squadre dei Paesi Bassi (10 vittorie e 3 pareggi). La vittoria contro l'Ajax ha portato a nove le trasferte senza sconfitte per l'Inter contro squadre di Eredivisie (5 vittorie e 4 pareggi).