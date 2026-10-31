Commentiamo insieme Milan-Inter, match valido per la 10a giornata di Serie A 2026/27. Dall’analisi tattica alla valutazione delle prestazioni individuali, passando per i commenti dei protagonisti e gli episodi più discussi. Vivi il post partita di Milan-Inter nel Salotto di FcInterNews.
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Sezione: Copertina / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 22:40
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Altre notizie - Copertina
Handanovic: "Vorrei rigiocare il derby di Giroud. Martinez e Provedel? Ecco cosa penso. Sull'addio all'Inter..."
Altre notizie
Sabato 31 ott
- 23:47 Chivu a DAZN: "Abbiamo 25 punti, una partita così non deve abbatterci"
- 23:40 Musah in conferenza: "Scudetto possibile, dobbiamo sempre avere questa motivazione"
- 23:37 Musah a DAZN: "Non ho mai sentito fischi forti come quando è entrata l'Inter"
- 23:36 Chivu a Sky: "Non è tutto da buttare, avevamo reagito. Però non va bene l'atteggiamento"
- 23:33 Chivu a ITV: "Tanti problemi in settimana, Bonny ci ha dato disponibilità solo oggi"
- 23:30 Milan, Musah a Sky: "La notte più bella dell'anno. Gol di Rabiot? Non era un tiro"
- 23:29 Amorim a DAZN: "Partita diversa rispetto al Bologna. Vogliamo lo Scudetto"
- 23:22 Barella in conferenza: "Approccio sbagliato, il Milan ha meritato, dobbiamo migliorare"
- 23:19 Milan, Amorim a Sky: "Orgoglioso della squadra, ho avuto fiducia dal 1'"
- 23:17 Pulisic a DAZN: "Onorato dalle parole di Kakà. Oggi vittoria meritata"
- 23:16 Moreira a DAZN: "Per noi è una notte speciale. Pulisic mi ha detto di calciare"
- 23:14 Barella a ITV: "Sul 2-1 l'inerzia era dalla nostra parte, ora testa alla Champions"
- 23:11 Barella a DAZN: "Bonny ha giocato con 39 di febbre. Il derby amplifica tutto"
- 23:04 Barella a Sky: "Dobbiamo guardarci in faccia, in queste gare conta l'atteggiamento"
- 22:57 Milan, Pulisic a Sky: "Non sono sorpreso della nostra prova di oggi"
- 22:55 Milan, Moreira al 90': "Ringrazio Kakà per esser venuto, è la vittoria più bella"
- 22:50 Chivu, altro derby indigesto: il Milan schianta l'Inter, a San Siro finisce 3-1
- 22:44 Milan-Inter, le pagelle - A Carlos serve un esorcista. Diouf smuove le acque
- 22:43 Milan-Inter, Fischio Finale - Bonus rimonta finiti: Chivu perde il 3° derby di fila
- 22:41 Milan-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:40 In DIRETTA con il POST PARTITA di MILAN-INTER: COMMENTI e ANALISI. LIVE da SAN SIRO
- 21:08 Le due curve si sfidano a suon di coreografie: i messaggi
- 20:34 Kakà a DAZN: "Sento l'emozione che sentivo da calciatore. Su Carlos Augusto..."
- 20:28 Kakà: "Il derby più bello? Quei quarti di Champions non si dimenticano..."
- 20:27 Cardinale a DAZN: "Si sente l'elettricità nell'aria. Il Generali Stadium sarà..."
- 20:25 Calhanoglu a Sky: "L'Inter non vince da 7 derby? Conta oggi, non guardiamo il passato"
- 20:23 Marotta a DAZN: "Vogliamo interrompere il ciclo negativo dei derby"
- 20:20 Marotta a Sky: "Nuovo stadio progetto stratosferico. Derby, vogliamo vincere"
- 20:20 Milan, De Winter a Sky: "Il campionato è lungo, ma la gara di oggi è molto importante"
- 20:13 Passaggio di consegne a San Siro: regalo di Marotta e Scaroni all'AD di Generali
- 20:12 De Winter a DAZN: "Inter a una punta? Se le cose vanno storte..."
- 20:11 Calhanoglu a DAZN: "Restiamo lucidi e non cadiamo nelle provocazioni"
- 20:05 Cardinale a Sky: "Nuovo stadio condiviso? Massimo rispetto per l'Inter. Voglio riportare in alto il Milan"
- 20:00 Roma, altra vittoria in goleada: Udinese travolta 5-2
- 20:00 Bonfiglio: "Derby momento speciale. Sul Generali Stadium..."
- 19:48 Calhanoglu a ITV: "Oggi serve lucidità, vogliamo regalare tre punti ai tifosi"
- 19:43 Cordoba: "Mi pento di quell'episodio con Serginho. Chivu? Stasera ha messo tutti in offside"
- 19:41 Sky - Chivu sorprende: Thuram unica punta con Diouf e Sucic alle sue spalle
- 19:29 Derby, Ivan Provedel indisponibile per una sindrome influenzale
- 19:04 Como, Fabregas: "Controlli approfonditi su Kean quando è arrivato"
- 18:49 Crisi senza fine per il Manchester United: ancora ko, Carrick a rischio esonero
- 18:34 Lazio, Gattuso: "Giocatori via a gennaio? Chiudo la porta a chiave..."
- 18:19 Juve, Spalletti: "Ci sono successe cose che ci hanno creato delle difficoltà"
- 18:05 Sky - Arrivano conferme, con Thuram c'è Bonny. Carlos in panchina?
- 17:50 Paolillo: "Sono team Galliani, conosce il calcio meglio di Malagò"
- 17:36 Lazio Women, Connolly: "Inter forte, sarà dura perché giocano in casa"
- 17:22 Orlando: "Mi aspetto la versione migliore dell'Inter"
- 17:07 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 16:56 Il Bologna trova continuità: battuto anche il Monza in rimonta
- 16:38 Inter-Como, polemica per i pochi biglietti riservati agli ospiti
- 16:24 Serie A, Adidas pronta a rilevare Puma come fornitore dei palloni
- 16:09 fcinBallottaggio a sinistra: Carlos Augusto insidia Dimarco
- 15:55 Roma Primavera, Scala e Basile: "L'Inter è una squadra forte"
- 15:41 Serena: "Chi sarà al derby si goda momenti che andranno perduti"
- 15:27 Venezia, Nicola sull'arbitraggio con l'Inter: "Non voglio polemiche, però..."
- 15:13 Cosenza, Coppitelli: "L'Inter Under 23? Queste non sono squadre di C"
- 14:59 Bastoni-Barça, in Spagna rilanciano. "Ma c'è una condizione nuova"
- 14:45 Sky - Ballottaggio last minute in attacco: c'è uno spiraglio per Bonny
- 14:30 WeBuild, dal progetto per San Siro ad un ruolo nel Generali Stadium?
- 14:16 Castillejo: "Nel derby non contano punti e classifica. Ecco il mio pronostico"
- 14:02 Bonucci: "Quando andai all'Inter fu festa in famiglia. Il Milan? Una ca...ta"
- 13:48 Napoli, Allegri: "Juve dura a morire. A Milano potevamo far meglio"
- 13:34 Balbo: "Dovevo andare all'Inter, Pellegrini non mi prese per... la mia firma"
- 13:19 Generali sponsor dello stadio nuovo, forte l'impronta di Scaroni
- 13:05 Paolillo: "L'Inter deve tornare a vincere il derby di Milano"
- 12:50 Generali sponsor del nuovo stadio: "Fiducia nel progresso di Milano"
- 12:36 Caressa: "Derby, ecco risultato e andamento. Sul Generali Stadium..."
- 12:23 Viviano: "Il Milan può soffrire questa chiave tattica. Ecco chi farei giocare in porta"
- 12:09 Cardinale: Voglio vincere questo derby più di ogni altra cosa"
- 11:55 Sky - Milan-Inter, Chivu si affida al centrocampo Inzaghiano: le ultime di formazione