Dubbio portiere risolto: stasera, nel derby di Milano contro il Milan, sarà Pepo Martinez a difendere i pali della porta dell'Inter. Ivan Provedel, infatti, non sarà a disposizione di Cristian Chivu per la sfida di San Siro a causa di una sindrome influenzale. L'ex Lazio, dunque, non sarà neanche in panchina dopo aver giocato le ultime due gare con Venezia e Fiorentina da titolare. 

Sezione: Copertina / Data: Sab 31 ottobre 2026 alle 19:29
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.