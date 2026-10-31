Dubbio portiere risolto: stasera, nel derby di Milano contro il Milan, sarà Pepo Martinez a difendere i pali della porta dell'Inter. Ivan Provedel, infatti, non sarà a disposizione di Cristian Chivu per la sfida di San Siro a causa di una sindrome influenzale. L'ex Lazio, dunque, non sarà neanche in panchina dopo aver giocato le ultime due gare con Venezia e Fiorentina da titolare.