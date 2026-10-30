L'Inter perde la propria prima partita stagionale del campionato Primavera 1 e fallisce l'occasione per portarsi provvisoriamente a +6 sul secondo posto. Ne beneficia la Roma, vittoriosa per 0-2 con una rete per tempo: il primo centro porta la firma di Basile, autore di una girata da cineteca spalle alla porta; il raddoppio arriva invece su rigore con la botta centrale di Arena. Nerazzurri tendenzialmente sottotono per la quasi totalità della partita, quasi completamente appannaggio degli ospiti.

INTER: Farronato, Breda, La Torre, D'Agostino (dal 65' Lissi), El Mahboubi, Vukaj (dal 71' Maghlout), Moressa (dal 46' Putsen), Moranduzzo (dal 65' Grisoni Fasana), Franchi, Rocca (dal 90' Peletti), Mackiewicz. A disposizione: Galliera, Pavan, Grisoni Fasana, Maghlout, Putsen, Kartelo, Peletti, Lissi, Puricelli, Nesse, Piva. Allenatore: Emiliano Bigica.

ROMA: Kilvinger; Bonifazi, Terlizzi (dal 69' Paul), Basile; Marchetti, Giammattei (dal 66' Arduini), Ballarin (dall'80' Loreti), Maccaroni (dall'80' Forni), Cama; Paratici (dal 69' Romero Corredera), Arena. A disposizione: Marcaccini, Bouaskar, Paul, Zinni, Loreti, Pallassini, Arduini, Forni, Romero Corredera, Strata, Troiani. Allenatore: Mattia Scala.

Marcatori: Basile (R) al 33' e Arena (R) su rigore al 59'.

Arbitro: Gandino.

Assistenti: Cardinale - Abbinante.

Ammoniti: Breda (I) al 12', Basile (R) al 21', Terlizzi (R) al 56', Cama (R) al 64', Marchetti (R) al 78', Rocca (I) al 78'.

RIVIVI IL LIVE

19.53 - FINISCE QUI! Prima sconfitta in campionato per i nerazzurri.

90' - Iniziano i 4' di recupero.

90' - Ultimo cambio per i nerazzurri: fuori Rocca e dentro Peletti.

88' - GRAN TIRO DI LORETI! Conclusione di collo pieno del giallorosso che non va distante dalla porta di Farronato.

80' - Doppio campio per i romani: fuori Maccaroni e Forni e dentro Loreti per Ballarin.

78' - Marchetti trattiene Rocca che però reagisce malamente: giallo per entrambi.

77' - Gran sgroppata di Maghlout sulla destra e appoggio comodo per la conclusione di Grisoni Fasana che però calcia debolmente tra le mani di Kilvinger.

71' - Cambio per i lombardi: fuori Vukaj e dentro Maghlout.

69' - Doppio cambio per gli ospiti: fuori Paratici e Terlizzi e dentro Paul e Romero Corredera.

66' - Cambio per gli ospiti: fuori Giammattei e dentro Arduini.

65' - Doppio cambio per i milanesi: dentro Grisoni Fasana e Lissi per D'Agostino e Moranduzzo.

64' - Cama trattiene vistosamente El Mahboubi: giallo per il calciatore romano.

59' - GOL DELLA ROMA! Percussione di Maccaroni in area che viene frenata fallosamente da Mackiewicz e rigore accordato ai giallorossi: dal dischetto, Arena batte Farronato con una conclusione centrale. 0-2!

56' - Terlizzi commette uno step on foot ai danni di Vukaj e viene ammonito.

52' - GLI OSPITI SFIORANO IL RADDOPPIO! Pallone perso ai limiti dell'area di rigore da La Torre e conclusione ravvicinata di Paratici che si accomoda clamorosamente sul fondo.

19.04 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

19.03 - Cambio all'intervallo per i nerazzurri: fuori Moressa e dentro Putsen.

19.02 - Le squadre rientrano in campo.

18.46 - FINE PRIMO TEMPO! Ospiti avanti grazie alla prodezza di Basile.

45' - Inizia l'unico minuto di recupero.

43' - VUKAJ SFIORA UN GOL FANTASTICO! Potentissimo tiro a giro da fuori area che si infrange in pieno contro il palo e si accomoda sul fondo.

41' - Giocata da un lato all'altro del campo tra Arena e Marchetti, il quale va a colpire di testa il cross pennellato dell'italo-australiano senza però inquadrare lo specchio.

33' - GOL DELLA ROMA! Basile compie un'autentica prodezza con un girata aerea spalle alla porta in area di rigore col mancino che non lascia scampo a Farronato. 0-1!

29' - KILVINGER A MANI APERTE SU VUKAJ! Il portiere ospite si oppone alla conclusione velenosa da fuori area dell'attaccante albanese e respinge in maniera efficace ai lati dell'area.

24' - FRANCHI VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Il calciatore interista controlla in area di rigore resistendo alla marcatura del centrale giallorosso e colpendo di interno piede verso il secondo palo: sfera che esce di pochissimi centrimetri.

21' - Basile entra in maniera ruvida su El Mahboubi e viene ammonito.

17' - Farronato mette i guantoni sulla conclusione ravvicinata di Cama dopo un errato disimpegno di Mackiewicz: pallone in angolo.

15' - Lo stesso Arena si lancia in attacco ad attaccare l'area di rigore senza tuttavia trovare la giusta coordinazione per battere a rete.

12' - È Breda il primo ammonito della partita per una netta trattenuta ai danni di Arena.

11' - Il primo tiro della partita lo confeziona Bonifazi, il quale tenta una velleitaria conclusione dalla corsia mancina senza inquadrare la porta.

7' - Giallorossi intraprendenti in questi primi minuti: nerazzurri iniziano schermando gli avversari.

18.00 - FISCHIO D'INIZIO A INTERELLO!

17.55 - Le squadre si preparano a entrare in campo: manca sempre meno al calcio d'inizio.

Sarà il Konami Center di Milano a inaugurare la 9ª giornata del campionato Primavera 1. Nella cornice di Interello si sfideranno, infatti, l'Inter e la Roma, reduci da periodi di forma decisamente opposti. I nerazzurri, attuali capolisti a 18 punti (a +3 sulle inseguitrici Parma, Bologna ed Empoli, ndr), puntano a conquistare la terza vittoria di fila tra campionato e Youth League al fine di dare continuità a un percorso sin qui piuttosto proficuo. I romani, al contrario, hanno raccolto appena due punti nelle ultime uscite di campionato contro Empoli, Torino e Genoa, rimanendo così ancorati al quinto a posto a cinque distanze di lunghezza dai milanesi. Sfida che vale dunque moltissimo per le due compagini, pronte a contendersi la posta in palio.