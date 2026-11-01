Non è l'Inter più brillante delle ultime stagioni, per utilizzare un eufemismo. Ed ecco che la corsa per il tricolore si riaccende a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. La Roma non sbaglia un colpo e a Udine ha conquistato tre punti in scioltezza, dopo aver superato il Cagliari nel turno infrasettimanale. Anche la Lazio continua a macinare senza sosta: l'acuto contro il Cagliari ha permesso ai biancocelesti di volare in vetta a più tre sulla squadra di Chivu. E nel prossimo weekend ci sarà quell'Inter-Como che sarà una sfida molto indicativa per la stagione del Biscione. Pure il Milan ora ha ripreso coraggio e sembra crederci nella lotta per lo Scudetto.

Sezione: Focus / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 20:22
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione