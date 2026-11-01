Il Genoa ottiene la prima vittoria in trasferta in questo campionato di Serie A, espugnando il Via del Mare di Lecce al termine di un ottimo primo tempo. La squadra di De Rossi passa in vantaggio con il timbro del solito Osmajic, che ci ha preso gusto. Il raddoppio arriva negli spazi aperti lasciati dai salentini: decisivo il graffio di Messias. Quando la gara sembra chiusa, arriva il grido d'orgoglio giallorosso: il Lecce la riapre con Maleh dopo una deviazione. Nella ripresa la squadra di Di Francesco ci prova più volte, senza successo.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 20:07
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione