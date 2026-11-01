Sono 25 i calciatori convocati da Federico Coppitelli, alla sua prima al 'Marulla' da allenatore del Cosenza, per partita con l’Inter U23 valida per la 12esima giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2026-2027, in programma domani, oggi (fischio d’inizio alle ore 12.30). Ecco l'elenco completo

PORTIERI 12 Velizar-Iliya ILIEV, 22 Carmelo RANTUCCIO, 1 Matteo RIZZO. 
DIFENSORI 47 Antonio BARONE, 66 Baldovino CIMINO, 67 Gianluca CLEMENTE, 13 Andrea COGONI, 33 Alessandro DALMAZZI, 26 Paolo DAMETTO, 3 Enrico GIANNINI, 4 Razvan PASCALAU. 
CENTROCAMPISTI 41 Edoardo CONTIERO, 5 Nicolò CONTILIANO, 15 Antonio D’ALENA, 24 Orhan DZEPAR, 7 Edward John McJANNET, 6 Abdoulie NDOW, 23 Riccardo PALMIERI, 21 Diego RAGONE, 14 Daniele QUIETO. 
ATTACCANTI 9 Sofiane ACHOUR, 11 Mattia ALMAVIVA, 10 Antonio ENERGE, 29 Filippo PALAZZINO, 17 Tomi PETROVIC.

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 01:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.