Le ragazze di David Sassarini regalano un sorriso al mondo Inter, dopo le sconfitte di Prima Squadra, Under 23 e Under 20. L'Inter Women si mette subito alle spalle la batosta di Lione e riprende la marcia in campionato superando la Lazio con un secco 3-0. Il gol del vantaggio arriva al ventiduesimo: Michela Cambiaghi si inventa un clamoroso controllo al volo in corsa saltando Zannini, entra in area e appoggia al centro per Brittany Raphino, chiusa da Consolini: nel rimpallo, il pallone si impenna verso la porta biancoceleste, tocca la traversa ed entra prima del disperato tentativo di salvataggio di Mukasa. Si tratta del 500° gol dell'Inter Women tra tutte le competizioni, il 300° Serie A.

A quel punto, inizia lo show di Bugeja: la maltese continua a macinare gol e record, trovando al 35esimo la rete del 2-0 con un sinistro di controbalzo che si infila sotto la traversa e al 53esimo firma il definitivo 3-0 capitalizzando l'assist di Raphino. Con queste due reti, Bugeja diventa la prima calciatrice straniera dell'Inter Women a superare quota 30 gol in maglia nerazzurra. Con tre gol di vantaggio, l'Inter gestisce nell'ultima mezz'ora andando più volte vicina al 4-0. Alla fine, arriva un successo che permette alle nerazzurre di portarsi momentaneamente al primo posto e di arrivare al meglio al derby col Milan.