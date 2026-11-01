Feyenoord e Inter si ritroveranno martedì al De Kuip per la quinta volta nella loro storia, la prima in un girone dopo che i due precedenti con doppio confronto si sono risolti con una vittoria complessiva a testa. Il Feyenoord si è imposto nella semifinale di Coppa UEFA 2001/02 (1-0 t, 2-2 c), mentre l'Inter ha prevalso agli ottavi di finale di Champions League 2024/25 (2-0 t, 2-1 c). Marcus Thuram ha segnato in entrambe le gare del 2025, Lautaro Martínez è andato a segno a Rotterdam e Hakan Çalhanoğlu ha trasformato un rigore a Milano, dove Jakub Moder ha siglato l'unica rete del Feyenoord.

Sezione: News / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 16:47
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.