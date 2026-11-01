Feyenoord e Inter si ritroveranno martedì al De Kuip per la quinta volta nella loro storia, la prima in un girone dopo che i due precedenti con doppio confronto si sono risolti con una vittoria complessiva a testa. Il Feyenoord si è imposto nella semifinale di Coppa UEFA 2001/02 (1-0 t, 2-2 c), mentre l'Inter ha prevalso agli ottavi di finale di Champions League 2024/25 (2-0 t, 2-1 c). Marcus Thuram ha segnato in entrambe le gare del 2025, Lautaro Martínez è andato a segno a Rotterdam e Hakan Çalhanoğlu ha trasformato un rigore a Milano, dove Jakub Moder ha siglato l'unica rete del Feyenoord.