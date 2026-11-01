La sconfitta per 3-1 contro il Milan si riflette anche nelle pagelle dell'Inter pubblicate dal Corriere della Sera, che riserva giudizi particolarmente severi alla squadra di Cristian Chivu. Il tecnico è il principale bocciato, con un 4,5, mentre soltanto due giocatori riescono a raggiungere la sufficienza. Il quotidiano critica soprattutto le scelte tattiche dell'allenatore, accusato di aver modificato eccessivamente l'assetto della squadra. Secondo il Corriere, Chivu sbaglia il piano partita, cercando di sorprendere il Milan con una disposizione inedita e finendo per confondere le idee ai propri giocatori. La valutazione è particolarmente dura anche sulla gestione del secondo tempo: "Il secondo errore, ancora più grave, è aspettare troppo a cambiare".

Bastoni e Martinez gli unici sufficienti. Spence delude

Tra le poche note positive figura Alessandro Bastoni, valutato 6, autore della rete che aveva momentaneamente riaperto il derby. Il difensore viene premiato per la capacità di inserirsi in attacco e trovare il gol del 2-1, anche se la sua prestazione non è esente da difficoltà. Sufficienza anche per Josep Martinez, che riceve 6. Il quotidiano sottolinea come il portiere abbia subito tre reti senza particolari responsabilità, pur evidenziando qualche incertezza nella comunicazione con i compagni.

Giudizio negativo, invece, per Spence (5,5), che dopo un primo tempo poco incisivo riesce a rendersi pericoloso nella ripresa. Sua la conclusione sulla quale Maignan compie un intervento decisivo, impedendo all'Inter di trovare il possibile 2-2.

Barella e Akanji da 5, male anche Thuram e Diouf

Tra i giocatori più criticati c'è Nicolò Barella, valutato 4,5. Il Corriere sottolinea come il centrocampista abbia disputato una partita al di sotto delle aspettative, con un rendimento condizionato da poca lucidità e diversi errori. Voto 5 per Akanji, giudicato lento e impreciso, soprattutto in occasione di alcune giocate difensive. Stessa valutazione per Bisseck, criticato per aver concesso troppo spazio a Pulisic. Insufficienza anche per Carlos Augusto (5), messo in difficoltà dalla velocità di Moreira, mentre Diouf prende 5, senza riuscire a sfruttare l'occasione concessagli da Chivu. Thuram prende un 5, penalizzato dall'isolamento offensivo e dalla mancanza di palloni giocabili. Il francese prova a rendersi utile alla squadra, ma non riesce a incidere.