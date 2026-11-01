Giovanni van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord, è particolarmente deluso dalle occasioni sprecate dalla sua squadra nel match di ieri contro il Fortuna Sittard. L'allenatore ha visto la sua squadra creare diverse opportunità per chiudere la partita prima, ma ritiene che il gol del pareggio arrivato nel finale sia stato dovuto principalmente a una scarsa prestazione difensiva nelle fasi conclusive. "Se sai già in anticipo che tipo di partita sarà, allora ci stiamo penalizzando da soli per tutte le occasioni che abbiamo creato. Sai che le occasioni contro questa squadra saranno poche, ma noi ne abbiamo create tre o quattro nitide. Ne abbiamo concretizzata una, quindi non è abbastanza. Il Fortuna può diventare pericoloso nelle fasi finali con i giocatori che ha, e lo ha dimostrato", ha affermato ai microfoni di ESPN.

Poco prima del gol di Luciano Valente, Van Bronckhorst stava per far entrare Sem Steijn, ma la sostituzione non è stata effettuata dopo la rete. "Poi abbiamo segnato l'1-0, quindi la sostituzione non era più necessaria. A quel punto abbiamo cercato di mantenere la squadra com'era, con Oussama e Charles come coppia difensiva a centrocampo. Oggi, nelle fasi finali, non è bastato. Siamo andati molto vicini a diventare davvero pericolosi. In definitiva, dobbiamo solo continuare così, e martedì ci aspetta un'altra grande partita. Nel calcio si gioca per disputare belle partite e competere a tutti i livelli. E contro l'Inter ci aspetta una sfida al vertice".