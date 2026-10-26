Si è completato ieri il weekend di impegni delle rappresentative giovanili maschili e femminili dell'Inter. Di seguito tutti i risultati conseguiti, pubblicati dal sito ufficiale del club:

UNDER 20 Campionato, 8ª giornata: Inter-Parma 2-1 Reti: 7' Carrara, 24' Breda

UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 5ª giornata: Arezzo-Inter 0-4 Reti: 78' e 83' Andreoni, 84' Ascone, 90+3' Montaperto

UNDER 17 Campionato, 7ª giornata: Venezia-Inter 1-2 Reti: 3' Serantoni, 58' Castellarin

UNDER 17 FEMMINILE Campionato, 5ª giornata: Inter-Sassuolo 3-1 Reti: 7' pt Rizzotto, 28' pt Corraini, 25' st Franceschi

UNDER 16 Messi Cup, 1ª giornata Girone A: Ajax-Inter 2-1 Rete: 21' Zoumbaré

UNDER 15 FEMMINILE Campionato, 5ª giornata: Inter-Sassuolo 3-4 Reti: 21' pt rig. Sasselli, 23' pt Tavola, 23' tt Giovannini

Sezione: Giovanili / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 16:13
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.