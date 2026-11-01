Domenica mattina in campo anche per l'Inter Women di David Sassarini, che dopo la pesante lezione dell'OL Parc contro le Lyonnes in Women's Champions League, affrontano la Lazio di Gianluca Grassadonia nella gara valida per la quinta giornata di Serie A Women. Queste le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-1-2): 1 Rúnarsdóttir; 15 Garcia, 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 17 Payne, 6 Santi, 16 Tomašević; 7 Bugeja; 36 Cambiaghi, 26 Raphino.

In panchina: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 4 Van Diemen, 8 Vilhjálmsdóttir, 9 Polli, 18 Glionna, 20 Detruyer, 29 Giudici, 46 Bressan.

Allenatore: David Sassarini

LAZIO: 12 Mukasa; 4 Consolini, 5 Roddar, 7 Connolly, 9 Camacho, 11 Portales, 14 Zanoli, 16 Castiello, 19 Sciabica, 22 Zannini, 99 Visentin.

In panchina: 1 Cetinja, 20 Freeman, 6 Masu, 8 Martin, 15 Le Mouël, 17 Longobardi, 25 Goldoni, 27 Monnecchi, 92 Ngueleu

Allenatore: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Zini. Assistenti: Testaì - Recupero. Quarto ufficiale: Cafaro. Operatore FVS: Macchia

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 12:02
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.