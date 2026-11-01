La sconfitta per 3-1 contro il Milan lascia grande amarezza in casa Inter. Tra i protagonisti della stracittadina anche Alessandro Bastoni, autore del gol che aveva momentaneamente riaperto la partita. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il difensore nerazzurro ha analizzato le difficoltà della squadra di Cristian Chivu, individuando soprattutto nell'approccio iniziale uno dei principali problemi.
"Siamo partiti male con due situazioni a freddo che hanno indirizzato la partita: poi siamo rientrati e il 3-1 l'abbiamo preso nel nostro miglior momento, loro avevano accusato il gol. Ci ha fatto veramente male, non siamo contenti e non è quello che speravamo ma bisogna andare avanti perché giochiamo già tra tre giorni".
Bastoni difende le scelte tattiche: "Conta l'atteggiamento, non il modulo"
Il difensore ha poi affrontato il tema delle difficoltà incontrate dall'Inter nei derby contro il Milan, sottolineando come la preparazione tattica non sia sufficiente senza il giusto approccio mentale. "Non so dire cosa soffriamo col Milan, puoi prepararla bene al video ma poi conta l'atteggiamento e non è stato quello adeguato. Non siamo contenti e ci mancherebbe: anzi siamo molto delusi". Bastoni ha quindi escluso che il cambio di sistema di gioco possa rappresentare la principale spiegazione della sconfitta: "Non credo sia colpa del modulo o di altro, abbiamo sbagliato l'atteggiamento, che non è stato quello adeguato per serate come questa".
L'invito alla reazione: "Stagione ancora lunga"
Nonostante il risultato negativo, il difensore nerazzurro non vuole che la delusione del derby condizioni il prosieguo della stagione. "Abbiamo troppa esperienza per portarci le cicatrici, ci sarà da analizzare quello che abbiamo fatto male ma ripartire con lo spirito giusto, la stagione è veramente lunga".
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 09:26 La Curva Nord durissima: "Derby perso senza giocare, neanche le palle di salutare"
- 09:13 Le pagelle del CdS - Barella il peggiore, Chivu delude. Pioggia di insufficienze
- 08:58 CdS - Thuram in difficoltà, non punge nel derby dal 2024
- 08:44 Le pagelle della Gazzetta - Barella stonato, Chivu delude. Si salva Bastoni
- 08:29 GdS - Il derby resta maledetto per l'Inter, il Milan fa 8 gare senza sconfitte
- 08:14 Bastoni a SM: "Non è colpa del modulo, abbiamo sbagliato atteggiamento"
- 08:00 Horror da Razzie Award in un Halloween senza dolcetti per il "Vampiro" Chivu
- 02:30 Cardinale esulta: "Abbiamo visto di che pasta è fatto il Milan"
- 01:30 Cosenza, Coppitelli ne convoca 25 per la gara con l'Inter U23
- 01:04 Frena il Feyenoord: a Rotterdam è 1-1 col Fortuna Sittard
- 00:00 C'è poca fame
- 23:59 Chivu in conferenza: "Quest'anno ci sta mancando qualcosa. Quinta punta? Facile parlare ora"
- 23:59 videoMilan-Inter 3-1, Tramontana una furia: "Non si può andare in campo così. Imbarazzanti e ingiustificabili"
- 23:55 Milan-Inter, la moviola: Guida lascia correre e fa un errore evidente nella ripresa
- 23:51 Amorim in conferenza: "Sono veramente contento, oggi avevo sensazioni positive"
- 23:47 Chivu a DAZN: "Abbiamo 25 punti, una partita così non deve abbatterci"
- 23:40 Musah in conferenza: "Scudetto possibile, dobbiamo sempre avere questa motivazione"
- 23:37 Musah a DAZN: "Non ho mai sentito fischi forti come quando è entrata l'Inter"
- 23:36 Chivu a Sky: "Non è tutto da buttare, avevamo reagito. Però non va bene l'atteggiamento"
- 23:33 Chivu a ITV: "Tanti problemi in settimana, Bonny ci ha dato disponibilità solo oggi"
- 23:30 Milan, Musah a Sky: "La notte più bella dell'anno. Gol di Rabiot? Non era un tiro"
- 23:29 Amorim a DAZN: "Partita diversa rispetto al Bologna. Vogliamo lo Scudetto"
- 23:22 Barella in conferenza: "Approccio sbagliato, dobbiamo migliorare. Il Milan ha meritato"
- 23:19 Milan, Amorim a Sky: "Orgoglioso della squadra, ho avuto fiducia dal 1'"
- 23:17 Pulisic a DAZN: "Onorato dalle parole di Kakà. Oggi vittoria meritata"
- 23:16 Moreira a DAZN: "Per noi è una notte speciale. Pulisic mi ha detto di calciare"
- 23:14 Barella a ITV: "Sul 2-1 l'inerzia era dalla nostra parte, ora testa alla Champions"
- 23:11 Barella a DAZN: "Bonny ha giocato con 39 di febbre. Il derby amplifica tutto"
- 23:04 Barella a Sky: "Dobbiamo guardarci in faccia, in queste gare conta l'atteggiamento"
- 22:57 Milan, Pulisic a Sky: "Non sono sorpreso della nostra prova di oggi"
- 22:55 Milan, Moreira al 90': "Ringrazio Kakà per esser venuto, è la vittoria più bella"
- 22:50 Chivu, altro derby indigesto: il Milan schianta l'Inter, a San Siro finisce 3-1
- 22:44 Milan-Inter, le pagelle - A Carlos serve un esorcista. Diouf smuove le acque
- 22:43 Milan-Inter, Fischio Finale - Bonus rimonta finiti: Chivu perde il 3° derby di fila
- 22:41 Milan-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:40 Rivivi la DIRETTA con il POST PARTITA di MILAN-INTER: COMMENTI e ANALISI. LIVE da SAN SIRO
- 21:08 Le due curve si sfidano a suon di coreografie: i messaggi
- 20:34 Kakà a DAZN: "Sento l'emozione che sentivo da calciatore. Su Carlos Augusto..."
- 20:28 Kakà: "Il derby più bello? Quei quarti di Champions non si dimenticano..."
- 20:27 Cardinale a DAZN: "Si sente l'elettricità nell'aria. Il Generali Stadium sarà..."
- 20:25 Calhanoglu a Sky: "L'Inter non vince da 7 derby? Conta oggi, non guardiamo il passato"
- 20:23 Marotta a DAZN: "Vogliamo interrompere il ciclo negativo dei derby"
- 20:20 Marotta a Sky: "Nuovo stadio progetto stratosferico. Derby, vogliamo vincere"
- 20:20 Milan, De Winter a Sky: "Il campionato è lungo, ma la gara di oggi è molto importante"
- 20:13 Passaggio di consegne a San Siro: regalo di Marotta e Scaroni all'AD di Generali
- 20:12 De Winter a DAZN: "Inter a una punta? Se le cose vanno storte..."
- 20:11 Calhanoglu a DAZN: "Restiamo lucidi e non cadiamo nelle provocazioni"
- 20:05 Cardinale a Sky: "Nuovo stadio condiviso? Massimo rispetto per l'Inter. Voglio riportare in alto il Milan"
- 20:00 Roma, altra vittoria in goleada: Udinese travolta 5-2
- 20:00 Bonfiglio: "Derby momento speciale. Sul Generali Stadium..."
- 19:48 Calhanoglu a ITV: "Oggi serve lucidità, vogliamo regalare tre punti ai tifosi"
- 19:43 Cordoba: "Mi pento di quell'episodio con Serginho. Chivu? Stasera ha messo tutti in offside"
- 19:41 Sky - Chivu sorprende: Thuram unica punta con Diouf e Sucic alle sue spalle
- 19:29 Derby, Ivan Provedel indisponibile per una sindrome influenzale
- 19:04 Como, Fabregas: "Controlli approfonditi su Kean quando è arrivato"
- 18:49 Crisi senza fine per il Manchester United: ancora ko, Carrick a rischio esonero
- 18:34 Lazio, Gattuso: "Giocatori via a gennaio? Chiudo la porta a chiave..."
- 18:19 Juve, Spalletti: "Ci sono successe cose che ci hanno creato delle difficoltà"
- 18:05 Sky - Arrivano conferme, con Thuram c'è Bonny. Carlos in panchina?
- 17:50 Paolillo: "Sono team Galliani, conosce il calcio meglio di Malagò"
- 17:36 Lazio Women, Connolly: "Inter forte, sarà dura perché giocano in casa"
- 17:22 Orlando: "Mi aspetto la versione migliore dell'Inter"
- 17:07 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 16:56 Il Bologna trova continuità: battuto anche il Monza in rimonta
- 16:38 Inter-Como, polemica per i pochi biglietti riservati agli ospiti
- 16:24 Serie A, Adidas pronta a rilevare Puma come fornitore dei palloni
- 16:09 fcinBallottaggio a sinistra: Carlos Augusto insidia Dimarco
- 15:55 Roma Primavera, Scala e Basile: "L'Inter è una squadra forte"
- 15:41 Serena: "Chi sarà al derby si goda momenti che andranno perduti"
- 15:27 Venezia, Nicola sull'arbitraggio con l'Inter: "Non voglio polemiche, però..."