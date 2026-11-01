La sconfitta per 3-1 contro il Milan lascia grande amarezza in casa Inter. Tra i protagonisti della stracittadina anche Alessandro Bastoni, autore del gol che aveva momentaneamente riaperto la partita. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il difensore nerazzurro ha analizzato le difficoltà della squadra di Cristian Chivu, individuando soprattutto nell'approccio iniziale uno dei principali problemi.

"Siamo partiti male con due situazioni a freddo che hanno indirizzato la partita: poi siamo rientrati e il 3-1 l'abbiamo preso nel nostro miglior momento, loro avevano accusato il gol. Ci ha fatto veramente male, non siamo contenti e non è quello che speravamo ma bisogna andare avanti perché giochiamo già tra tre giorni".

Bastoni difende le scelte tattiche: "Conta l'atteggiamento, non il modulo"

Il difensore ha poi affrontato il tema delle difficoltà incontrate dall'Inter nei derby contro il Milan, sottolineando come la preparazione tattica non sia sufficiente senza il giusto approccio mentale. "Non so dire cosa soffriamo col Milan, puoi prepararla bene al video ma poi conta l'atteggiamento e non è stato quello adeguato. Non siamo contenti e ci mancherebbe: anzi siamo molto delusi". Bastoni ha quindi escluso che il cambio di sistema di gioco possa rappresentare la principale spiegazione della sconfitta: "Non credo sia colpa del modulo o di altro, abbiamo sbagliato l'atteggiamento, che non è stato quello adeguato per serate come questa".

L'invito alla reazione: "Stagione ancora lunga"

Nonostante il risultato negativo, il difensore nerazzurro non vuole che la delusione del derby condizioni il prosieguo della stagione. "Abbiamo troppa esperienza per portarci le cicatrici, ci sarà da analizzare quello che abbiamo fatto male ma ripartire con lo spirito giusto, la stagione è veramente lunga".