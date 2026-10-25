Il tecnico dell'Inter Primavera, Bigica, ha parlato dopo la vittoria contro il Parma, con balzo in vetta alla classifica: "Il Parma anche quest'anno potrà ambire a fare cose importanti, noi eravamo alla chiusura di un ciclo di gare ravvicinate e i ragazzi hanno saputo soffrire e dominare, capendo i momenti della gara. Dal punto di vista mentale, auspico una crescita il prima possibile. E li ho già visti cresciuti, ciò mi rende orgoglioso".

Com'è stato giocare oggi dopo la Youth League sul piano fisico?

"Sono a capo di uno staff che lavora con grande passione e professionalità, cerchiamo di curare nei minimi dettagli il recupero e la gestione fisica dei ragazzi. Tutti stanno avendo spazio in quest'avvio di campionato e penso sia questa l'arma che ci sta permettendo di essere in crescita. Oggi sul piano fisico abbiamo fatto una prova importante. Ringrazio chi lavora per me perché c'è sempre poco tempo per preparare le gare. Ora avremo una settimana un pelino più lunga e possiamo allenarci un po' di più e prepararci al ciclo di gare prima della sosta".

Oggi in gol due dei ragazzi che si stanno mettendo più in luce...

"Con i loro comportamenti, i ragazzi diventano leader tecnici e morali della squadra. Cerco di tenere tutti sulla corda perché se sono qui, vuol dire che hanno valori. Cerco di sfruttare le loro caratteristiche, impiegandoli quando serve. Tutto il gruppo è da elogiare".