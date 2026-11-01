La sconfitta per 3-1 dell'Inter contro il Milan si riflette anche sulle pagelle del Corriere dello Sport, che riserva giudizi particolarmente severi alla formazione nerazzurra. A finire sotto accusa sono soprattutto Cristian Chivu e Nicolò Barella, entrambi valutati con un pesante 4,5. Il quotidiano critica duramente le scelte dell'allenatore, sottolineando come il cambiamento tattico abbia finito per complicare ulteriormente la partita. "La scelta di ridisegnare lo scacchiere si rivela drammaticamente avventata e finisce per togliere certezze ai suoi", si legge nel giudizio su Chivu. Ancora più severa la valutazione della gestione della gara, ritenuta meno convincente della stessa formazione iniziale. Non va meglio a Barella, indicato come il peggiore dell'Inter con 4,5. Il centrocampista viene criticato soprattutto per il fallo che genera la punizione del terzo gol rossonero. Il Corriere descrive la sua prestazione come "Un Halloween da incubo".
Inter, Bastoni e Calhanoglu gli unici a salvarsi
Tra le poche sufficienze spicca Alessandro Bastoni, premiato con 6. Il difensore trova la rete che riapre momentaneamente il derby, ma il suo tentativo di trascinare i compagni non produce la rimonta sperata. Secondo il quotidiano, il resto della squadra non partecipa alla riscossa con la stessa convinzione. Voto 6 anche per Hakan Calhanoglu, la cui qualità rappresenta uno dei pochi punti di riferimento in una serata complicata. Il Corriere lo definisce l'arma più preziosa a disposizione dei nerazzurri, pur sottolineando come il suo contributo non sia sufficiente per riequilibrare la partita. Giudizio negativo per Bisseck (5), messo ripetutamente in difficoltà da Pulisic, mentre Akanji riceve 5,5, salvando parzialmente la propria prestazione grazie alla sponda che permette a Bastoni di segnare.
Male Spence e Carlos Augusto: Thuram troppo isolato
Insufficienza anche per Spence, valutato 5, che prova a mettersi in evidenza senza però trovare precisione nelle giocate. Il quotidiano sottolinea soprattutto la grande occasione sprecata nel primo tempo. Stesso voto per Carlos Augusto, incapace di contenere le accelerazioni di Moreira e poco lucido anche davanti alla porta avversaria. Thuram prende 5, ma il giudizio tiene conto delle difficoltà del francese, schierato come unico riferimento offensivo e raramente servito dai compagni. Insufficiente anche Sucic (5), protagonista di una sola conclusione pericolosa, neutralizzata da Maignan. Leggermente migliori le valutazioni di Diouf (5,5), penalizzato dalla nuova posizione, e Josep Martinez (5,5), che non riesce a evitare la sconfitta. Non incidono nemmeno i cambi: Zielinski e Mkhitaryan ricevono entrambi 5,5, mentre Bonny, Dimarco ed Esposito restano senza voto.
Autore: Ludovica Ferrante
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