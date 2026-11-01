Anche ai microfoni di RAI Sport, Alessandro Bastoni non cela la sua delusione per come è maturata la sconfitta nel derby contro il Milan. L'analisi del difensore nerazzurro, autore del gol che ha riacceso le speranze, è lucida e per certi versi spietata.

Bastoni, è difficile commentare un derby sconcertante sotto alcuni aspetti. Che succede?

"Succede che abbiamo completamente sbagliato l'approccio, l'intensità con la quale siamo entrati in campo. L'unica cosa che vorrei dire è che l'Inter va meritata ogni giorno; abbiamo lavorato tanto per portarla a questo livello, quindi non va dato nulla per scontato. Bisogna lavorare ogni giorno per tenere alto il livello senza dare nulla per scontato".

Parole forti, cosa non ti piace adesso di questa squadra?

"Nulla, ho fatto un discorso generale nel quale metto dentro tutti quanti. L'atteggiamento non mi è piaciuto assolutamente, non era adeguato a una serata del genere, ma il calcio ci dà la possibilità di reagire immediatamente".

Ancora una volta prendete due gol, ma perché?

"Non lo so, se lo sapessi avremmo risolto questa cosa. Ma non va dato nulla per scontato, l'Inter va guadagnata ogni giorno ed è quello che dobbiamo fare da qui in avanti".

Come arrivate alla partita di Champions col Feyenoord?

"Non è la prima volta che subiamo una sconfitta. Sappiamo come reagire, per quanto possibile dobbiamo lasciarci alle spalle strascichi e delusioni. Il calcio ti dà subito la possibilità di reagire".