La sconfitta per 3-1 dell'Inter contro il Milan continua ad alimentare le riflessioni sulle difficoltà dei nerazzurri negli appuntamenti più importanti. Intervenuto dagli studi di DAZN al termine della stracittadina, Cristian Brocchi ha analizzato la prestazione della squadra di Cristian Chivu, individuando un problema che, a suo giudizio, va oltre l'atteggiamento mostrato nei primi minuti. "È una questione di approcci e lo ha dimostrato in questa stagione, ma io voglio andare oltre", ha spiegato l'ex centrocampista, sottolineando come le difficoltà dell'Inter non rappresentino una novità assoluta.

Secondo Brocchi, i problemi dei nerazzurri nelle partite di cartello affondano le radici anche nella passata stagione, quando la squadra aveva incontrato diverse difficoltà negli scontri diretti. "L'anno scorso l'Inter faticava a vincere le partite contro le prime della classe, secondo me da parte del gruppo c'è una tensione negativa nel preparare le partite più importanti. Secondo me è la squadra più forte, ma nelle grandi partite fanno fatica a esprimere il proprio potenziale".