Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu analizza così a Inter TV il derby perso oggi per 3-1. Approccio sbagliato, ma anche condizioni di salute precarie al centro della prima sconfitta stagionale in campionato per i nerazzurri: “Abbiamo regalato l’inizio della partita per attitudine, per atteggiamento. Poi non è tutto da buttare, abbiamo iniziato a fare meglio, abbiamo segnato il 2-1, altre situazioni per portare la gara nei binari giusti, c’è stata una grande parata di Maignan su Spence, poi è arrivato il 3-1.

Oggi non ci siamo preparati al meglio, abbiamo avuto dei problemi di settimana in termini di salute che non abbiamo fatto uscire, Bonny ci ha dato la disponibilità solo oggi pomeriggio quando gli è passata la febbre. Dobbiamo ritrovare le energie e l’atteggiamento giusto subito perché ci aspetta una partita importantissima a Rotterdam”, ha concluso.