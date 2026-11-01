Quello che gli è stato tolto la settimana scorsa contro l'Entella, Luca Di Maggio se lo è ripreso con gli interessi nel match interno contro il Pisa. Il centrocampista di scuola Inter ha trovato la rete del vantaggio con un rasoterra perfido a non lasciare scampo al portiere nerazzurro Alessandro Confente nella partita che la formazione di Alessandro Nesta ha poi vinto per 2-0, con Raffaele Russo a firmare il raddoppio nella ripresa. Per Di Maggio si tratta della seconda rete in questa stagione. E dopo Matteo Spinaccè, a segno ieri a Modena con la maglia del Mantova, arriva un altro prodotto della cantera nerazzurra a fare la voce grossa in questo turno di Serie B. 

Sezione: News / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 17:23
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.