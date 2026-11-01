Quello che gli è stato tolto la settimana scorsa contro l'Entella, Luca Di Maggio se lo è ripreso con gli interessi nel match interno contro il Pisa. Il centrocampista di scuola Inter ha trovato la rete del vantaggio con un rasoterra perfido a non lasciare scampo al portiere nerazzurro Alessandro Confente nella partita che la formazione di Alessandro Nesta ha poi vinto per 2-0, con Raffaele Russo a firmare il raddoppio nella ripresa. Per Di Maggio si tratta della seconda rete in questa stagione. E dopo Matteo Spinaccè, a segno ieri a Modena con la maglia del Mantova, arriva un altro prodotto della cantera nerazzurra a fare la voce grossa in questo turno di Serie B.