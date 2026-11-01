Dopo il successo nel derby contro l'Inter, il centrocampista del Milan Luka Modric ha parlato ai microfoni di CBS Sports Golazo: "Una vittoria incredibile - ha esordito -una prestazione incredibile fin dal primo minuto. Credo che questa sia stata forse la nostra migliore partita della stagione. Nel complesso, abbiamo meritato la vittoria e siamo davvero contenti dopo il risultato deludente di metà settimana contro il Bologna".

La reazione dopo il ko di Bologna

"Bisogna essere positivi. Non ci si può lamentare troppo dell'ultima partita perché si sa che quella successiva è vicina. È una partita importante e non c'è occasione migliore per mettersi alla prova contro l'Inter, e noi l'abbiamo fatto. Purtroppo, se vogliamo fare qualcosa di importante, non possiamo permetterci di perdere partite come quella di Bologna".

Come procede il vostro percorso di crescita?

"Stiamo crescendo come squadra, ci sono nuove idee di gioco. A volte ci saranno alti e bassi, ma dobbiamo cercare di ridurre al minimo questi ultimi se vogliamo vincere dei titoli".

Cosa pensi dell'atmosfera che c'era a San Siro?

"È stata incredibile. Da quando sono arrivato qui, l'atmosfera è sempre stata fantastica, in ogni partita, ma soprattutto in partite come i derby. Stasera, fin dal riscaldamento, sono stati incredibili e questo tipo di atmosfera ti aiuta a vincere ancora di più".

Dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions League nella scorsa stagione hai deciso di restare ancora al Milan. Perché?

"Sto bene al Milan, qui mi sento amato e apprezzato. Ho parlato con il club e con il nuovo allenatore e sono voluto restare perché sto bene qui, amo questo gioco e mi diverto. Sono rimasto per aiutare la squadra e i più giovani a crescere".