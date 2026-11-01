Gennaro Gattuso si gode il primato in classifica staccando temporaneamente l'Inter dopo la vittoria della sua Lazio. Le sue parole in conferenza: "Oggi se non avessi vinto in classifica stavamo tutti lì, noi dobbiamo pensare solo alla prossima partita. Ci sono squadre e allenatori molto preparati, dobbiamo cercare di fare qualcosa di diverso perché oggi ce l'hanno un po' incartata. Eravamo sulle gambe, abbiamo pagato la terza partita in sette giorni ma abbiamo fatto un lavoro incredibile a livello mentale. Questo è lo spirito".