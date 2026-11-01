Il vantaggio un po' rocambolesco di M'Bala Nzola fa tremare l'Olimpico, la Lazio però riesce a pareggiare dopo non poca fatica con Gustav Isaksen e nella ripresa, dopo un assedio continuo riesce a sfondare la resistenza del Cagliari all'82esimo con la rete di Andrea Pinamonti (su azione che però andava fermata per un colpo al volto subito da Alessandro Deiola) che manda in paradiso la formazione di Rino Gattuso, ora prima da sola con 28 punti in classifica. Il volo della formazione biancoceleste prosegue senza sosta, mentre per i sardi arriva la quarta sconfitta consecutiva.

E c'è un altro volo incredibile che non vuole saperne di arrestarsi: è quello del Frosinone di Massimiliano Alvini, che batte il Torino per 2-0 e consolida il sesto posto in classifica. Le reti gialloazzurre arrivano nella ripresa grazie a Fadjis Ghedjemis e Giacomo Calò, al termine di una prova maiuscola nella quale i Leoncelli hanno concesso davvero pochssimo ai granata.