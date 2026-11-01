Fabrizio Ravanelli, ospite negli studi di RAI Sport, analizza il cambio tattico proposto da Cristian Chivu nel derby, mossa che non ha pagato dividendo alcuno: "Credo sia stata una sorpresa per tutti, perché l'Inter ha un suo stile di gioco ben definito e una sua identità. È logico che a giustificazione di Chivu ci sono i segnali non super positivi arrivati da Venezia e quindi ha provato a mettere un centrocampista in più per provare a fare male al Milan. I rossoneri però hanno dominato l'Inter sotto ogni aspetto, nella volontà, nell'approccio, nella manovra e nella velocità".