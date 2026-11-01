La sconfitta per 3-1 dell'Inter contro il Milan continua a far discutere, soprattutto per l'atteggiamento mostrato dalla squadra di Cristian Chivu. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Fabio Bazzani ha analizzato la prestazione dei nerazzurri, evidenziando le differenze nell'approccio alla partita rispetto ai rivali rossoneri. "Il derby non è una partita come le altre, dalla sconfitta col Bologna è iniziata la partita del derby, il Milan ha avuto energia diversa, l'Inter mi è sembrata quella di Venezia, lì ha vinto in maniera episodica, stasera sotto 2-0 non è riuscita a recuperare".

Secondo Bazzani, il problema non riguarda soltanto la stracittadina, ma un atteggiamento già emerso in precedenti appuntamenti: "Deve far riflettere che l'Inter anche in una partita così abbia avuto un approccio che è stato sbagliato anche in altre partite".

Bazzani su Chivu: "L'Inter non percepisce il pericolo"

L'ex attaccante si è poi soffermato sul concetto di provincialismo spesso richiamato dall'allenatore nerazzurro, sottolineando come la squadra fatichi a tradurlo concretamente sul terreno di gioco. "Chivu parla di provincialismo e provincialità, oggi l'Inter non ha approcciato come se fosse una provinciale sennò quei gol non li prendi". Bazzani ha quindi approfondito il proprio pensiero: "Chivu sta lavorando per non togliere la consapevolezza di essere ancora i più forti ma l'Inter non percepisce il pericolo".

Su Barella: "È fortissimo, ma deve avvertire il rischio"

Tra gli episodi analizzati anche una giocata di Nicolò Barella, criticato per aver tentato un dribbling rischioso negli ultimi minuti del primo tempo. "Su Barella che tenta il dribbling all'ultimo minuto del primo tempo l'allenatore non ci arriva, è questione del giocatore che deve sentire la paura di non fare quel dribbling. Barella è fortissimo, l'Inter è fortissima e questo provincialismo di cui Chivu parla fa fatica ad averlo".