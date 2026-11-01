Melgrati 6 - Incolpevole sul gol, risulta puntuale sulla conclusione ravvicinata di Mcjannet nel primo tempo. Non un pomeriggio impegnatissimo per il portiere brianzolo, mai chiamato all'intervento nella seconda metà di gara.
Re Cecconi 6 - Non soffre troppo a livello difensivo ma, ancora una volta, è costretto a uscire dal campo per noie fisiche. Che peccato (Sorino S.V.).
Prestia 5.5 - Nel concreto non sbaglia chissà cosa, ma con un po' più di leadership avrebbe potuto caricarsi la squadra sulle spalle in una giornata con mille problematiche.
Tosto 5 - Si fa sovrastare in occasione dell'angolo che dà il vantaggio ai calabresi e cestina il pari da ottima posizione. Saranno le uniche occasioni dove balzerà agli onori della cronaca, purtroppo in negativo.
Avitabile 5.5 - Non soffre ma non affonda (Rocca S.V.).
Kaczmarski 5.5 - Male anche il centrocampista polacco, metronomo mal settato che sbaglia tempi e ritmo delle giocate su un campo che lo limita vertiginosamente.
Fiordilino 5.5 - Il campo pesante del Marulla non aiuta di certo una circolazione fluida del pallone, punto di forza del centrocampista palerminato. Se gli viene tolto il palleggio, il rendimento ne risente ed è questo il caso (Bovo 5.5 - Tale e quale al numero 8 nerazzurro da lui stesso rilevato).
Amerighi 5.5 - Vedi Avitabile.
Charlys 6 - Prova qualche conclusione da remoto sperando in maggiori fortune, ma il pallone arriva spesso sgonfio tra le parti del portiere cosentino. Per il resto, non riesce a far girare il pallone come si deve anche a causa del campo di patate su cui ha giocato. Forse il meno peggio tra i giocatori di movimento (Zuberek 5.5 - Può poco in una partita dai ritmi degni de "La corazzata Potëmkin").
Mancuso 5.5 - Prova incolore dell'italo-uruguiano, mai realmente dentro il match e in sofferenza quando chiamato a tentare la giocata (El Mahboubi 6 - Prova a dare brio al suo esordio tra i professionisti. Sufficienza d'incoraggiamento. A buon rendere).
Fumagalli 5 - Il suo soprannome è "Puma", ma quest'oggi è un felino che non graffia, non morde e non mette la preda nel mirino. Avrebbe le occasioni per far male sia in movimento che da piazzato, ma la sorte non è stata dalla sua.
Autore: Carlo Alberto Gamba
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