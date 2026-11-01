Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan, Djed Spence è intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo per analizzare la prestazione dell'Inter, soffermandosi sull'approccio alla partita e sulle difficoltà incontrate dalla squadra. "Sono piuttosto deluso. Abbiamo concesso alcuni gol nel primo tempo e penso che avremmo dovuto mostrare più carattere. Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi, per il club e per i tifosi. Avremmo dovuto mettere in campo qualcosa in più".

Spence guarda alla Champions League: "Dobbiamo lasciarci alle spalle questa sconfitta"

Cosa potete portarvi dietro da questa partita in vista del prossimo impegno di Champions League?

"Non sono sicuro che ci sia molto da portare con noi da questa partita. Penso che dobbiamo semplicemente lasciarcela alle spalle e concentrarci sulla prossima sfida di Champions League. Sarà un appuntamento molto importante per noi. Ci sono partite che dobbiamo assolutamente vincere e dobbiamo pensare a questo, cercando di ottenere un risultato positivo".

L'Inter ha dimostrato spesso di saper rimontare. Perché questa volta non ci siete riusciti?

"Penso che la differenza sia stata soprattutto nell'avversario. Puoi anche andare sotto di un paio di gol contro una squadra meno forte e riuscire a recuperare, ma il Milan è un'ottima squadra. Oggi non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo. Dobbiamo evitare di commettere certi errori e di concedere gol così facilmente. Se riusciremo a migliorare sotto questo aspetto, arriveranno anche i risultati".

Spence: "Non credo sia stata una questione tattica, conta la mentalità"

L'Inter è abituata a giocare con due attaccanti. Oggi, con una sola punta, è stato più difficile sviluppare il gioco?

"Sì, un po'. È stata una partita difficile e bisogna riconoscere che loro hanno difeso molto bene. Tuttavia, non credo che il problema principale sia stato tattico. Penso sia stata soprattutto una questione di mentalità e di intensità. In partite come queste, quando le cose non funzionano, devi riuscire a trovare dentro di te qualcosa in più. Oggi non siamo riusciti a farlo".