Bastano undici metri al Como per volare: la formazione di Cesc Fabregas si impone per 1-0 sul Venezia di Davide Nicola nel lunch match della decima giornata del campionato di Serie A, successo che permette ai lariani di arrivare a meno due dall'Inter a sette giorni dallo scontro diretto di San Siro. La rete decisiva è arrivata dal dischetto dopo che Juan Jesus ha abbattuto in area lagunare Tasos Douvikas; è Lucas Da Cunha a battere Filip Stankovic e sigillare il successo biancoazzurro. Una vittoria che galvanizza l'ambiente e lo fa arrivare carichissimo al duello con la squadra di Cristian Chivu. Partita che però è stata segnata da un inconcepibile errore dell'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi che nega un rigore che appare solare agli arancioneroverdi per un mani di Luis Milla prima concesso poi tolto dopo On Field Review.