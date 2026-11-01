Paolo Condò, nella sua analisi del derby sul Corriere della Sera, ha espresso alcune convinzioni sulla serata conquistata dai rossoneri: "Il titolo è: 'Scherzetto o cosa seria?'. Perché anche nelle passate stagioni il Milan aveva vinto dei derby, vista la sua serie, però poi alla fine dell'annata l'Inter era nettamente davanti. Quello che abbiamo visto stasera (ieri sera, ndr) è stato un gran bel Milan e quindi il pensiero è che la crescita in questo momento garantita da Amorim possa continuare".

Sezione: News / Data: Dom 01 novembre 2026 alle 18:56
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione